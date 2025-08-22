Ceny znów w górę. W tych sklepach jest najtaniej

Według najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA ceny codziennych produktów w lipcu 2025 roku wzrosły w 9 z 13 analizowanych sieci handlowych. Jedynie w czterech odnotowano spadek. Tylko dwie sieci zaoferowały koszyk poniżej 300 zł.

Średnia cena koszyka wyniosła w lipcu 319,58 zł i była wyższa o 3,15 zł niż w czerwcu, co oznacza wzrost o 0,99 proc. Największy wzrost średniego koszyka odnotowano w Auchan – 6,04 proc., natomiast największy spadek w POLOmarkecie – 4,38 proc. Mimo zwyżki Auchan ponownie znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia z koszykiem o wartości 283,59 zł. To o 16,36 zł taniej niż w Makro Cash & Carry i o 22,18 zł mniej niż w Kauflandzie. Na drugim końcu rankingu znalazło się Netto, gdzie ten sam zestaw produktów kosztował 354,43 zł.

Ceny w sklepach

Analizując skrajne wartości, najtańszy koszyk oparty na minimalnych cenach produktów kosztował 236,39 zł, a najdroższy – 375,37 zł. Różnica między nimi wyniosła 138,98 zł, czyli o 10,28 zł mniej niż miesiąc wcześniej.

Z raportu wynika, że w kanałach sprzedaży najtańsze zakupy zrobimy w sieciach hybrydowych – średnio 310,26 zł, a najdroższe w e-grocery – aż 378,18 zł. Wśród sieci tradycyjnych liderem pod względem niskich cen pozostały sklepy typu Cash & Carry – średni koszyk kosztował tam 305,24 zł.

Badanie ASM SFA objęło 40 najpopularniejszych produktów FMCG – od nabiału i mięsa po warzywa, owoce i chemię gospodarczą. W lipcu najbardziej podrożały szampon do włosów (8,09 proc.) i herbata (5,35 proc.), natomiast największe obniżki dotyczyły pomidorów, które staniały o 13,44 proc.

Dostępność produktów

Jeśli chodzi o dostępność produktów, najlepiej wypadły Selgros Cash & Carry i Intermarché (94 proc.), a także Carrefour (91 proc.) i Kaufland (88 proc.). Najsłabiej pod tym względem wypadła sieć Dino – 68 proc.

Choć inflacja ogłoszona przez GUS w lipcu spadła do 3,1 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,3 proc., konsumenci wciąż odczuwają rosnące ceny w sklepach. Eksperci ASM SFA wskazują, że na podwyżki wpływają koszty pracy, energii, transportu oraz zmienność cen w rolnictwie.

