Deepfake z udziałem Rafała Brzoski w sieci. Reklamuje „cudowne” inwestycje

Podłożony głos, podłożony wizerunek i podłożone wnętrza biura firmy InPost, którą od lat kieruje Rafał Brzoska. Tak wygląda kilkuminutowy filmik z udziałem znanego polskiego przedsiębiorcy, który wyświetla się użytkownikom Facebooka.

Na nagraniu sztucznie wygenerowany Rafał Brzoska reklamuje platformę inwestycyjną, dzięki, której można miesięcznie zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wystarczy wejść na podejrzaną stronę internetową i się zarejestrować. Jak głosi reklama wyświetlająca się pod filmem: „O platformie wie tylko 6 proc. mieszkańców Polski”

Cała plejada fejków

Po kliknięciu w reklamę jesteśmy przekierowani do fałszywej strony podającej się za portal Gazeta.pl. A tam już cała plejada przeróżnych fejków. „Cudowną” platformę inwestycyjną reklamuje choćby były już prezydent Andrzej Duda. Na wejściu atakuje nas wielki nagłówek: