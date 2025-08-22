Gwałtowny spadek kursów banków. Wszystko przez nowy podatek

Ministerstwo Finansów przygotowało plan znaczącej podwyżki podatku CIT dla sektora bankowego. Stawka, która obecnie wynosi 19 proc., od przyszłego roku miałaby wzrosnąć aż do 30 proc. – podało RMF FM. Resort podkreśla, że celem zmiany jest przejęcie części wysokich zysków generowanych przez instytucje finansowe.

Zapowiedź zmiany w podatku CIT

Według zapowiedzi, podatek w takiej wysokości miałby obowiązywać tylko w pierwszym roku, a następnie stopniowo spadać. W 2027 r. CIT dla banków ma wynieść 26 proc., a w kolejnych latach 23 proc. Zmiana ma jednak przynieść budżetowi państwa znaczące dodatkowe środki – już w pierwszym roku obowiązywania nowe przepisy miałyby dać około 6 mld zł. Rząd zapowiada, że pieniądze zasilą przede wszystkim rozwój polskiej armii.

Banki nie kryją niezadowolenia. Analitycy dużych instytucji komercyjnych ostrzegają, że podwyżka podatku obniży zyski sektora o kilkanaście procent. Warto przypomnieć, że w 2024 r. banki zarobiły ponad 40 mld zł netto, a prognozy na 2025 r. wskazują, że wynik może zbliżyć się do 50 mld zł.

Rynek reaguje na doniesienia

Rynek błyskawicznie zareagował na te doniesienia. Jeszcze w piątek kursy akcji największych banków notowanych na warszawskiej giełdzie spadły średnio o 7 proc. Według Michała Zielińskiego z RMF FM, inwestorzy wyraźnie obawiają się skutków nowego podatku, który może w dużym stopniu ograniczyć rentowność sektora.

Propozycja resortu finansów wpisuje się w szerszą politykę zwiększania wpływów budżetowych poprzez dodatkowe obciążenia dla najbardziej dochodowych branż. Tym razem to sektor bankowy stał się celem rządu, a konsekwencje tej decyzji mogą być odczuwalne zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla całej gospodarki.

