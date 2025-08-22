Tyle zapłacimy za paliwo na koniec wakacji. Eksperci nie wykluczają podwyżek

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak wskazują, że końcówka wakacji na rynku paliw przynosi niejednoznaczny obraz sytuacji. W sprzedaży hurtowej w rafineriach Orlenu i Saudi Aramco widać niewielkie wzrosty – benzyna 95 podrożała o 0,53 proc., czyli o 26,60 zł na 1000 litrów do poziomu 4473,20 zł netto, a olej napędowy o 0,87 proc., co oznacza zwyżkę o 39,40 zł przy cenie 4571,20 zł/1000 l.

– Zmiana kierunku w cenach hurtowych to sygnał, że spadki cen detalicznych mogą wyhamować, o ile trend w hurcie utrzyma się także w kolejnych dniach – piszą analitycy e-petrol.pl.

Na razie kierowcy wciąż mogą korzystać na stacjach paliw z lekkich obniżek. Popularna "95" kosztuje średnio 5,77 zł/l, czyli o 2 grosze mniej niż przed tygodniem. Obniżkę o 2 grosze odnotował również autogaz, którego litr LPG kosztuje 2,59 zł, co – jak zauważają eksperci – jest najniższym poziomem cenowym tego paliwa od ponad czterech lat. Więcej, bo o 4 grosze potaniał olej napędowy, którego aktualna cena to 5,93 zł/l.

Ile zapłacimy za paliwo w końcówce wakacji?

Kozan i Maziak zwracają również uwagę na utrzymujące się wysokie modelowe marże detaliczne – dla benzyny 95 wynoszą one obecnie 23 grosze, a dla oleju napędowego aż 25 groszy na litrze. To oznacza, że operatorzy stacji mają wciąż przestrzeń do korygowania cen w zależności od sytuacji rynkowej.

Ile kierowcy zapłacą za paliwo w ostatnim tygodniu wakacji? Prognozy analityków e-petrol.pl wskazują na stabilizację, choć – jak zaznaczają – przy obecnym kierunku zmian w hurcie oraz docierających informacjach z rynku światowego ryzyko powrotu podwyżek nie jest wykluczone.

– W dniach 25–31 sierpnia ceny benzyny 98 powinny mieścić się w przedziale 6,48–6,59 zł/l, benzyny 95 od 5,70 do 5,81 zł/l, a oleju napędowego w zakresie 5,83–5,95 zł/l. Autogaz ma szansę pozostać wyjątkowo tanim paliwem – prognozy wskazują na ceny 2,55–2,62 zł/l – przewidują Kozan i Maziak.

Czytaj też:

Stacje paliw załamane pomysłem resortu zdrowia. Ostrzegają przed podwyżkamiCzytaj też:

Polscy kierowcy przesiadają się do „elektryków"? Liczby nie kłamią