Ostatni moment na rozliczenie z fiskusem. Dziś upływa termin

30 kwietnia, czyli dziś mija termin rozliczenia się z fiskusem. Jeszcze kilka lat temu wiodącym obrazkiem w tym dniu były kolejki w urzędach skarbowych, gdyż wiele osób pozostawiało ten obowiązek na ostatnią chwilę. Teraz jednak większość podatników rozlicza się przez internet, najczęściej poprzez usługę Twój e-PIT (do tej pory złożono ponad 7 mln deklaracji).

PIT 2025. Dziś ostateczny termin

– Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2024 rok. Pamiętajmy, że najszybszą, najprostszą i najbezpieczniejszą metodą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W tym roku usługa jest dostępna również w aplikacji mobilnej. Elektroniczne rozliczenie zapewnia szybki zwrot nadpłaty podatku. Jeśli w wyniku rozliczenia PIT musimy zapłacić podatek, możemy wygodnie dokonać płatności online w e-Urzędzie Skarbowym, również BLIKiem lub kartą płatniczą – podkreśla szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a zarazem wiceminister finansów Marcin Łoboda.

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma KAS. W przypadku rozliczeń np. dochodów z pracy "na etacie” oznacza to, że wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z odliczenia darowizny czy skorzystania z innych ulg podatkowych. Przedstawiciele KAS zachęcają, aby zalogować się i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT.

– Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% podatku – wyjaśnia Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS.

Jeśli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za ubiegły rok, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacje PIT-DZ nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Szybki zwrot podatku

Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zachętą do tego, by rozliczać się elektronicznie jest szybszy zwrot podatku. Osoby rozliczające się w ten sposób czekają maksymalnie 45 dni, podczas gdy w przypadku tradycyjnych zeznań termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Czytaj też:

Obligacje oszczędnościowe. Kolejne smutne wieści z resortu finansówCzytaj też:

Podatek od spadków i darowizn do korekty. Wiemy, co się zmieni