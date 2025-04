Polski miliarder przestawia się na produkcję dla wojska. „Ma potencjał”

– Jesteśmy aktywni w obszarze zbrojeniowym, planowana produkcja miseczek do łusek karabinowych, a może i samych łusek, powinna ruszyć do końca 2025 roku lub na początku 2026 roku – poinformował na konferencji prasowej Wojciech Kowalczyk, prezes spółki Boryszew.

O tym, że polska firma zamierza wejść do przemysłu obronnego mówiło się już w zeszłym roku. Boryszew ma potencjał do produkcji mosiężnych łusek do broni maszynowej w standardzie NATO. W tym roku chce uruchomić nowy piec atmosferowy, dzięki któremu możliwe będzie wytwarzanie prętów w takiej technologii, by powstawały z nich łuski do amunicji.

Czym zajmuje się Boryszew?

Grupa Boryszew przez dekady kojarzyła się Polakom przede wszystkim z produkcją Borygo, popularnego płynu do chłodnic. Ale dzisiaj to tylko ułamek działalności spółki. Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w naszej części Europy. Operuje za pośrednictwem 34 zakładów produkcyjnych i 6 centrów badań i rozwoju zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach.

Spółka produkuje zaawansowaną chemię dla sektora motoryzacyjnego. Wytwarza stal, produkując wyroby kute, walcowane oraz szeroką gamę rur. Grupa Boryszew jest również największym producentem w segmencie metali nieżelaznych w naszej części Europy. Specjalizuje się w przetwórstwie aluminium, stali, cynku i ołowiu.

Jednak najważniejszą częścią działalności pozostaje produkcja dla branży automotive. Polska firma produkuje schowki, kokpity, klamki, osłony silnika, przewody do transportu płynów w układach hamulcowych czy klimatyzacyjnych dla czołowych marek. Co 10. samochód na świecie i co 5. w Europie ma części wyprodukowane przez Boryszew.

Kim jest Roman Karkosik?

Grupa należy do Romana Karkosika, stałego bohatera Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. W zeszłorocznej edycji naszego rankingu, z majątkiem wycenianym na 1,7 mld zł, zajął 46. miejsce.

Oprócz Boryszewa, kontroluje Onesano, producenta suplementów diety czy spółkę Unibax, która w swojej ponad 30-letniej historii produkowała opakowania z plastiku, handlowała skórami bydlęcymi dla przemysłu obuwniczego, a obecnie zajmuje się głównie recyklingiem tworzyw sztucznych, produkcją włókniny dla przemysłu meblarskiego oraz wynajmem nieruchomości. Oprócz samego biznesu, do Karkosika należy również wiele prestiżowych nieruchomości. To między innymi zabytkowy pałac w Kikole, XIX-wieczny Pałac Przeździeckich w Warszawie czy własny ośrodek wypoczynkowy w Dąbkach nad Bałtykiem.

Kilka tygodni temu media obiegła wiadomość, że Karkosik ruszył z budową 55-metrowego pomnika Matki Boskiej. Pomnik będzie o 20 metrów wyższy od słynnego Jezusa ze Świebodzina.

