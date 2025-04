Polski król jajek. To on zarobi najwięcej tej Wielkanocy

Kilka dni temu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że te święta wielkanocne będą najdroższymi w historii.

– Gdzie jest obniżony VAT do zera na żywność, gdzie są wakacje kredytowe, gdzie jest premier, który zajmuje się pakietami osłonowymi? – pytał retorycznie.

Ile Polacy wydadzą na Wielkanoc

Na organizację tegorocznej Wielkanocy Polacy wydadzą średnio 941 złotych – wynika z szacunków sondażowni IBRIS. Drożeje praktycznie wszystko. Według dziennika „Rzeczpospolita”, w kwietniu ceny produktów świątecznych podrożały nie tylko względem ubiegłego roku, ale również poprzedniego miesiąca. Za wszystko trzeba było zapłacić średnio o ok. 8 proc. więcej.

Co podrożało najbardziej? Między innymi masło, za które, według szacunków firm badawczych UCE Research i Grupy Blix, trzeba dzisiaj zapłacić 27 proc. więcej niż przed rokiem.

Obok masła najbardziej drożały jaja. Podwyżka wynosi ok. 13 proc.

Słodycze, mięso i wędliny – z kolei za te produkty trzeba zapłacić o prawie 6 proc. więcej.

Z podwyżki cen jaj najbardziej może ucieszyć się Zbigniew Woźniak. Wielkanoc to złote żniwa dla założonych przez niego Ferm Drobiu Woźniak. To największy producent jaj w Europie.

Kim jest polski król jajek?

Prowadzi 136 kurników, w których co godzinę produkuje się ponad pół miliona jaj. Przychody firmy wynoszą ponad 3 miliardy złotych rocznie. Firma Zbigniewa Woźniaka to tak naprawdę gigantyczne samowystarczalne gospodarstwo. Biznesmen z Żylic w województwie wielkopolskim sam skupuje 200 tys. ton zboża rocznie. Fermy Drobiu Woźniak to zintegrowany system produkcyjny, czyli produkcja pasz, własne stada rodzicielskie czy odchowalnie kur niosek.

Firma eksportuje swoje produkty na ponad 60 rynków. Polskie jaja konsumowane są nie tylko w Europie, lecz także w Afryce i Azji.

Woźniak zatrudnia ponad 2 tys. ludzi. Tygodniowo z jego ferm wyjeżdża 400 ciężarówek z jajami.

Woźniak na Liście 100 najbogatszych

Po kilku latach nieobecności Zbigniew Woźniak ponownie pojawił się na naszej Liście 100 najbogatszych Wprost. Z majątkiem wycenianym na niecałe 2,7 mld zł zajął w 2024 r. 23. miejsce w naszym zestawieniu. Jak będzie w tym roku? O tym, czy Woźniak znów pojawi się w naszym zestawieniu, z jakim majątkiem i na którym miejscu, przekonamy się na koniec czerwca wraz z kolejną edycją Listy 100 najbogatszych "Wprost".

