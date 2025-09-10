Eksplozje pod Wilnem. Osiem wagonów z gazem z Orlenu w ogniu

Na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej, na obrzeżach Wilna, zapaliło się osiem wagonów z gazem skroplonym należącym do Orlen Lietuva – informuje RMF24, powołując się na litewską agencję prasową ELTA.

Potężne wybuchy i pożar wagonów z gazem z Orlenu

W środę rano na przedmieściach Wilna, w okolicach stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej, doszło do kilku silnych eksplozji i dużego pożaru.

Zapaliło się osiem wagonów z gazem płynnym należących do Orlen Lietuva, przewożących ładunek z rafinerii w Możejkach do terminalu LPG Baltoji Vokė.

Jak podaje AP News, powołując się na informacje litewskiej straży pożarnej i ratowniczej, jedna osoba została ranna. Nad Wilnem widoczne były słupy dymu, a mieszkańców okolicznych dzielnic ostrzeżono, by pozostali w domach.

Możliwe naruszenie przepisów BHP

Według ministra spraw wewnętrznych Litwy, Władysława Kondratowicza, „pożar został najprawdopodobniej spowodowany naruszeniem warunków bezpieczeństwa pracy, ale wszystkie wersje są badane”.

Dodał, że sprawą zajmują się odpowiednie służby, które prowadzą szczegółowe postępowanie.

Oświadczenie Orlen Lietuva

W komunikacie e-mailowym firma poinformowała, że „doszło do pożaru, po którym nastąpiła eksplozja”. Dodano także, że terminal nie należy do litewskiej spółki Orlen, a cała operacja logistyczna była prowadzona przez zewnętrznego operatora. Koncern współpracuje z władzami w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. „Na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowego działania” – podkreślono.

