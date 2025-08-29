Ceny paliw po wakacjach. Kierowców czeka zimny prysznic?

Dobiegające końca wakacje były dość udane dla kierowców, którzy tankowali po relatywnie niskich cenach. Analitycy e-petrol.pl Gabriela Kazan i Grzegorz Maziak zwracają uwagę, że końcówka sierpnia przyniosła na rynku hurtowym nieznaczne zmiany w cennikach producentów.

– Benzyna bezołowiowa 95 w rafineriach (Orlen, Aramco Poland) kosztuje obecnie średnio 4471,80 zł/m sześc. i pomimo wahań w ciągu tygodnia pozostaje praktycznie bez zmian wobec ubiegłego piątku (spadek o symboliczne 0,03 proc., czyli 1,24 zł). Wyraźniej podrożał olej napędowy – jego cena wzrosła o 1,40 proc., co daje zwyżkę o 56,60 zł na metrze sześciennym do poziomu 4627,80 zł – wyliczają eksperci.

Ile zapłacimy za paliwo na początku września?

Podwyżek nie było za to na stacjach paliw. W ostatnich dniach największa przecena dotyczyła oleju napędowego, który potaniał o 4 grosze i kosztuje średnio 5,89 zł/l. Cena popularnej „95" obniżyła się o 3 grosze i kierowcy płacą za to paliwo przeciętnie 5,74 zł/l. Nie zmieniła się natomiast cena autogazu, który w mijającym tygodniu kosztował przeciętnie 2,59 zł za litr LPG.

– Końcówka tegorocznych wakacji wypada dla kierowców korzystniej niż ich początek – od początku lipca tankowanie potaniało, w przypadku popularnej benzyny 95 o 21 groszy, diesla o 16 groszy, a LPG o 19 groszy na litrze. Jeszcze lepiej wygląda porównanie z ubiegłym sezonem. W sierpniu 2024 roku tankowanie było znacznie droższe: za benzynę płaciło się przeciętnie o 53 grosze więcej, za olej napędowy o 40 groszy więcej, a za autogaz o 22 grosze więcej na litrze – podkreślają Kazan i Maziak.

Czego kierowcy mogą spodziewać się na stacjach w pierwszych dniach września? Według ekspertów początek nowego miesiąca powinien przynieść stabilizację cen. Analitycy prognozują, że średnie ceny paliw w Polsce ukształtują się następująco:

benzyna Pb98 – 6,46–6,58 zł/l,

benzyna Pb95 – 5,72–5,83 zł/l,

olej napędowy – 5,85–5,96 zł/l,

autogaz (LPG) – 2,55–2,62 zł/l.

Koniec promocji

Eksperci e-petrol.pl zwracają jednak uwagę, że wraz z końcem sierpnia wygasną wakacyjne promocje cenowe dla uczestników programów lojalnościowych, co w praktyce może oznaczać, że realne wydatki kierowców za paliwo wzrosną.

Czytaj też:

UE idzie na rękę właścicielom starszych aut. Niebawem odczują ulgęCzytaj też:

Wojsko apeluje do kierowców. Chodzi o specjalne ćwiczenia