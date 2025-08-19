Kursy walut 19 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Dzisiejsze notowania kursów walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują na spadek dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta szterlinga. Niewielkie osłabienie w stosunku do poniedziałku odnotowuje również euro.

Rynek walut – analiza dnia (19 sierpnia 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6332 zł – to spadek wobec poniedziałkowego poziomu 3,6434 zł. Amerykańska waluta traci na wartości wobec złotego, kontynuując lekki trend osłabienia.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2420 zł, czyli minimalnie poniżej poniedziałkowego kursu 4,2558 zł. Wspólna waluta odnotowuje niewielki spadek, pozostając wciąż w relatywnie stabilnym przedziale wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje 4,5077 zł – to obniżenie wartości wobec poniedziałkowego kursu. Szwajcarska waluta nie ma dziś dobrego dnia.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9123 zł, czyli poniżej poniedziałkowego poziomu 4,9354 zł. Brytyjska waluta kontynuuje spadek i oddala się od psychologicznego progu 5 zł.

Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia

dolar – 3,6332 zł

euro – 4,2420 zł

frank szwajcarski – 4,5077 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia

dolar – 3,6434 zł

euro – 4,2558 zł

frank szwajcarski – 4,5135 zł

funt szterling – 4,9354 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

