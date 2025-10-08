Kursy walut 8 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Cała Polska wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, tymczasem na rynku walutowym czterech głównych walut minimalne korekty.
Dolar i funt zyskują wobec złotego, podczas gdy euro i frank notują niewielkie spadki. Najmocniej rośnie amerykańska waluta, nadając ton rynkowi.
Rynek walut – analiza dnia (8 października 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6619 zł, wobec 3,6481 zł we wtorek i 3,6446 zł w poniedziałek. Amerykańska waluta pozostaje tym samym liderem wzrostów.
Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2533 zł. Kurs unijnej waluty spada minimalnie po wczorajszym wzroście, pozostając stabilny w granicach tygodniowej zmienności.
Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5712 zł. To lekki spadek po wczorajszym skoku.
Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9103 zł. Brytyjska waluta rośnie umiarkowanie, coraz bardziej zbliżając się do psychologicznej granicy 5 zł.
Kursy walut – środa, 8 października
- dolar – 3,6619 zł
- euro – 4,2533 zł
- frank szwajcarski – 4,5712 zł
- funt szterling – 4,9103 zł
Jakie były kursy walut w tym tygodniu?
Kursy walut – wtorek, 7 października
- dolar – 3,6481 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5728 zł
- funt szterling – 4,9023 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 października
- dolar – 3,6446 zł
- euro – 4,2521 zł
- frank szwajcarski – 4,5631 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 września do 3 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 3 października
- dolar – 3,6253 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5527 zł
- funt szterling – 4,8784 zł
Kursy walut – czwartek, 2 października
- dolar – 3,6210 zł
- euro – 4,2560 zł
- frank szwajcarski – 4,5575 zł
- funt szterling – 4,8900 zł
Kursy walut – środa, 1 października
- dolar – 3,6245 zł
- euro – 4,2586 zł
- frank szwajcarski – 4,5542 zł
- funt szterling – 4,8812 zł
Kursy walut – wtorek, 30 września
- dolar – 3,6315 zł
- euro – 4,2692 zł
- frank szwajcarski – 4,5616 zł
- funt szterling – 4,8839 zł
Kursy walut – poniedziałek, 29 września
- dolar – 3,6411 zł
- euro – 4,2688 zł
- frank szwajcarski – 4,5739 zł
- funt szterling – 4,8920 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
