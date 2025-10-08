Kursy walut 8 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Cała Polska wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, tymczasem na rynku walutowym czterech głównych walut minimalne korekty.

Dolar i funt zyskują wobec złotego, podczas gdy euro i frank notują niewielkie spadki. Najmocniej rośnie amerykańska waluta, nadając ton rynkowi.

Rynek walut – analiza dnia (8 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6619 zł, wobec 3,6481 zł we wtorek i 3,6446 zł w poniedziałek. Amerykańska waluta pozostaje tym samym liderem wzrostów.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2533 zł. Kurs unijnej waluty spada minimalnie po wczorajszym wzroście, pozostając stabilny w granicach tygodniowej zmienności.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5712 zł. To lekki spadek po wczorajszym skoku.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9103 zł. Brytyjska waluta rośnie umiarkowanie, coraz bardziej zbliżając się do psychologicznej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 8 października

dolar – 3,6619 zł

euro – 4,2533 zł

frank szwajcarski – 4,5712 zł

funt szterling – 4,9103 zł

Jakie były kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 7 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5728 zł

funt szterling – 4,9023 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 października

dolar – 3,6446 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5631 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 września do 3 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 października

dolar – 3,6253 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8784 zł

Kursy walut – czwartek, 2 października

dolar – 3,6210 zł

euro – 4,2560 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8900 zł

Kursy walut – środa, 1 października

dolar – 3,6245 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5542 zł

funt szterling – 4,8812 zł

Kursy walut – wtorek, 30 września

dolar – 3,6315 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,5616 zł

funt szterling – 4,8839 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 września

dolar – 3,6411 zł

euro – 4,2688 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8920 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

