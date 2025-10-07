Kursy walut 7 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Wtorek przyniósł wzrost kursów czterech głównych walut. Rynek rozpoczął dzień od lekkich korekt, które szybko przerodziły się w jednolity trend zwyżkowy.

Peleton wzrostów otwiera dolar, a tuż za nim podążają frank, euro i funt. Choć wszystkie waluty zyskują, to właśnie amerykańska waluta przyciąga dziś największą uwagę inwestorów, nadając ton całemu rynkowi.

Rynek walut – analiza dnia (7 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6481 zł, czyli więcej niż wczoraj (3,6446 zł). Amerykańska waluta przewodzi wzrostom, utrzymując kurs zwyżkowy wobec złotego.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2559 zł, wobec 4,2521 zł w poniedziałek. Kurs wspólnej waluty notuje niewielki wzrost, pozostając w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5728 zł, wobec 4,5631 zł wczoraj. Wartość franka wykazuje umiarkowany wzrost, utrzymując się w pobliżu tygodniowych szczytów.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9023 zł, czyli nieco więcej niż w poniedziałek (4,8962 zł). Kurs brytyjskiej waluty zyskuje minimalnie, pozostając stabilnie poniżej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 7 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5728 zł

funt szterling – 4,9023 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – poniedziałek, 6 października

dolar – 3,6446 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5631 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 września do 3 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 października

dolar – 3,6253 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8784 zł

Kursy walut – czwartek, 2 października

dolar – 3,6210 zł

euro – 4,2560 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8900 zł

Kursy walut – środa, 1 października

dolar – 3,6245 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5542 zł

funt szterling – 4,8812 zł

Kursy walut – wtorek, 30 września

dolar – 3,6315 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,5616 zł

funt szterling – 4,8839 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 września

dolar – 3,6411 zł

euro – 4,2688 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8920 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

