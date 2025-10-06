Kursy walut 6 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Po weekendowej przerwie sytuacja na rynku walut utrzymuje lekką zmienność. Dolar i frank szwajcarski kontynuują wzrost wobec złotego, funt zyskuje minimalnie, natomiast euro odnotowuje niewielki spadek. Najbardziej dynamiczną walutą dnia pozostaje dolar.

Rynek walut – analiza dnia (6 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6446 zł, czyli więcej niż w piątek (3,6253 zł). Amerykańska waluta kontynuuje wzrost wobec złotego, utrzymując się na ścieżce zwyżkowej.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2521 zł, wobec 4,2559 zł w piątek. Kurs wspólnej waluty odnotowuje niewielki spadek, pozostając w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5631 zł, wobec 4,5527 zł w piątek. Wartość franka wykazuje niewielki wzrost, utrzymując się w pobliżu tygodniowych szczytów.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,8962 zł, czyli nieco więcej niż w piątek (4,8784 zł). Kurs brytyjskiej waluty zyskuje minimalnie, pozostając stabilnie poniżej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 6 października

dolar – 3,6446 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5631 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 września do 3 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 października

dolar – 3,6253 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8784 zł

Kursy walut – czwartek, 2 października

dolar – 3,6210 zł

euro – 4,2560 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8900 zł

Kursy walut – środa, 1 października

dolar – 3,6245 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5542 zł

funt szterling – 4,8812 zł

Kursy walut – wtorek, 30 września

dolar – 3,6315 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,5616 zł

funt szterling – 4,8839 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 września

dolar – 3,6411 zł

euro – 4,2688 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8920 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

