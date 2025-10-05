Luksusowy dom w Hiszpanii? Te adresy przyciągają inwestorów

Szarobury i wyjątkowo zimny w tym roku październik sprawia, że polskie spojrzenia kierują się na południe. Dom w Hiszpanii wydaje się szczególnie atrakcyjny o tej porze roku. Słońce, morze i komfort życia w luksusowych rezydencjach kuszą coraz większą liczbę inwestorów, zwłaszcza tych, którzy w portfelu mają akurat kilka wolnych milionów euro.

Najbardziej luksusowe adresy w Hiszpanii

Andaluzja, Costa del Sol i Malaga to prawdziwe perły na mapie hiszpańskiego „rynku nieruchomości”. Tutaj liczby mówią same za siebie – według INE w I połowie 2025 r. w samej Maladze sprzedano 18 245 nieruchomości, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r oraz drugi najwyższy wynik w ciągu minionej dekady.

Jak zauważa ekspertka, ceny nieruchomości na Costa del Sol zdecydowanie wyróżniają się na tle Andaluzji i całego kraju, a spośród najbardziej prestiżowych adresów aż sześć z dziesięciu znajduje się właśnie tutaj, na czele ze słynnym osiedlem La Zagaleta w Benahavís, które po raz kolejny przewodzi rankingowi.

– Warto pamiętać, że w segmencie luksusowym wybór jest mocno ograniczony. Dlatego właściciele unikalnych nieruchomości mają komfort, aby spokojnie czekać na odpowiedniego nabywcę. Kupując nieruchomość na Costa del Sol, otrzymujemy znacznie więcej, w tym fantastyczny klimat i wyjątkowy styl życia – to jest magnesem i trudno znaleźć drugie takie miejsce w Europie, co również ma znaczący wpływ na ceny – mówi Agnieszka Marciniak-Kostrzewa z Agnes Inversiones.

Dom od Dolce&Gabbana czy Karla Lagerfelda?

We wspomnianym osiedlu La Zagaleta średnia cena luksusowych nieruchomości wynosi ponad 12 mln euro, a najbardziej spektakularne rezydencje osiągają ponad 30 mln euro.

– Swoją pozycję na rynku ugruntowały również rezydencje markowe, które w rzeczywistości są projektami realizowanymi wspólnie przez deweloperów i luksusowe marki. Cieszą się bardzo dużą popularnością, a w dużej mierze to dzięki nim odnotowano znaczny wzrost cen w Złotym Trójkącie. Kolejne dzielnice w rejonie Golden Mile niebawem staną się wyznacznikiem luksusu. Tutaj budują się Karl Lagerfeld Villas, Marbella Design Hills – Dolce&Gabbana czy UNO – wymienia Agnieszka Marciniak-Kostrzewa.

Czytaj też:

Nowa definicja luksusu. Oto dlaczego mieszkanie staje się „premium”

Czy warto inwestować w hiszpańskie nieruchomości?

Dane pokazują, że hiszpański rynek nieruchomości wyróżnia się stabilnością w porównaniu z bardziej dynamicznymi rynkami, jak Polska. Według Deloitte, w 2024 r. ceny nieruchomości w Polsce wzrosły aż o 19,3 proc., podczas gdy w Hiszpanii wzrost wyniósł 8,8 proc., co potwierdza również Eurostat (8,5 proc. wobec niemal 15 proc. w Polsce). Taki poziom dynamiki sprawia, że inwestycje w Hiszpanii mogą być postrzegane jako bardziej przewidywalne i bezpieczne, zwłaszcza dla osób szukających długoterminowej ochrony kapitału.

– Analizując ostatnie transakcje, można zauważyć wyraźny trend, iż w segmencie premium ceny nieruchomości wciąż rosną. Negocjacje przy takich zakupach zwykle rozpoczynają się od bardzo niewielkich wartości, co pokazuje siłę pozycji sprzedających. Natomiast w przypadku nieruchomości poniżej miliona euro zdarzają się większe możliwości negocjacji, co wynika z większej podaży takich ofert na rynku – wyjaśnia Agnieszka Marciniak-Kostrzewa.

Podkreśla, że dostępność finansowania, nadal niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i wpływ inflacji sprawiają, że spadek cen jest mało prawdopodobny.

– Rynek nieruchomości w Marbelli nadal prezentuje silny potencjał wzrostowy, szczególnie w najwyższym segmencie – podsumowuje ekspertka.

Czytaj też:

Grunty inwestycyjne na wagę złota. Tam warto lokować kapitałCzytaj też:

Zielone mieszkania to złoty zysk? „Biją rekordy opłacalności”