Czy RPP obniży stopy procentowe? Ekonomiści są pewni jednego

Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którego efektem będzie decyzja dotycząca wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Analitycy i ekonomiści przedstawiają różne scenariusze – od utrzymania stóp na obecnym poziomie po ich możliwą obniżkę jeszcze w tym roku.

Eksperci są zgodni, że jesień przyniesie zmiany; czy nastąpią w październiku, czy dopiero w listopadzie, okaże się po jutrzejszej decyzji Rady.

Obniżka stóp procentowych – prognozy ekonomistów

Na dwoje babka wróżyła – to powiedzenie w zasadzie najtrafniej oddaje prognozy ekonomistów dotyczące środowej decyzji RPP. Według analityków październikowe posiedzenie Rady może zakończyć się utrzymaniem stóp procentowych na poziomie 4,75 proc. Nie wykluczają oni jednak także obniżki stóp.

– Część ekspertów zakłada, że może dojść do kolejnego złagodzenia polityki pieniężnej, choć w samym gronie Rady słychać też głosy ostrożności. Niektórzy ekonomiści oceniają, że istnieje około 50-procentowa szansa na obniżkę już w październiku, a do końca roku możliwe jest jeszcze jedno cięcie stóp o 25 punktów bazowych. Inni analitycy wskazują jednak, że bardziej prawdopodobny termin obniżki to listopad, o ile inflacja pozostanie stabilna, a otoczenie fiskalne nie ulegnie pogorszeniu – zauważa Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

Obniżka stóp procentowych– przewidywania banków

W podobnym tonie brzmią przewidywania banków, które zebrał serwis „Money.pl” Eksperci ING zwracają uwagę, że mimo obniżenia stopy referencyjnej o 100 punktów bazowych w tym roku, RPP nadal unika mówienia o cyklu cięć stóp procentowych, określając swoje działania jako „dostosowanie” polityki pieniężnej.

Jak wskazują ekonomiści banku, „pauza w październiku, po obniżce stóp o 25 pb. we wrześniu, wpisywałaby się w scenariusz dostosowań. Jednocześnie, wydłużenie mrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na czwarty kwartał 2025 r. oraz niższy od oczekiwań poziom inflacji we wrześniu, mogą skłonić część Rady do rozważenia cięcia stóp już w tym tygodniu”. Jednocześnie dodają: „większe prawdopodobieństwo przypisujemy jednak przerwie w październiku i obniżce stóp w listopadzie, kiedy Rada będzie dysponowała nową projekcją makroekonomiczną”.

Z kolei analitycy PKO BP zakładają stabilizację stóp procentowych, choć przyznają, że „prawdopodobieństwo obniżki o 25 pb. jest naszym zdaniem bardzo duże”. Podkreślają, że wcześniejsze cięcia były możliwe dzięki spadkowi inflacji, ale Radę przed ogłoszeniem pełnego cyklu powstrzymywały „czynniki ryzyka dla stabilności cen, takie jak luźna polityka fiskalna, wysoki wzrost płac, czy niepewność regulacyjna dotycząca cen energii”.

Również Credit Agricole spodziewa się, że w październiku RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ekonomiści wskazują, że prezes NBP Adam Glapiński w trakcie wrześniowej konferencji wyrażał ostrożność wobec dalszego luzowania polityki pieniężnej, zwracając uwagę na ryzyka związane z szybkim przyrostem długu publicznego, luźną polityką fiskalną, wysoką dynamiką płac i rosnącą konsumpcją. Według prognoz banku decyzja o ewentualnym cięciu mogłaby zapaść dopiero w listopadzie, po publikacji nowej projekcji inflacyjnej, choć eksperci nie wykluczają scenariusza złagodzenia polityki już w październiku.

Ekspert: „Obniżka o 25 punktów bazowych jeszcze tej jesieni”

Jak zauważa ekspert, od początku roku stopy procentowe były już kilkakrotnie obniżane, a stopa referencyjna znajduje się obecnie na poziomie 4,75 proc.

– To sprawia, że każde kolejne posunięcie Rady musi być wyważone – zbyt szybkie obniżki mogą podkopać stabilność oczekiwań inflacyjnych, natomiast zbyt długa pauza może hamować ożywienie gospodarcze – podkreśla Dawid Róg.

Jego zdaniem najbardziej realnym scenariuszem pozostaje obniżka o 25 punktów bazowych jeszcze tej jesieni.

– Nie ma jednak pewności, czy nastąpi to w październiku, czy dopiero w listopadzie. Jednocześnie wciąż istnieje możliwość, że Rada zdecyduje się na wstrzymanie z decyzją, jeśli nowe dane inflacyjne lub budżetowe okażą się mniej sprzyjające – dodaje ekspert Lendi.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po wrześniowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 4,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 4,85 proc. w skali rocznej.

Czy RPP utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie, czy też je obniży dowiemy się już w środę, 8 października.

