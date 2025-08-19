Atak na popularny serwis płatności. Zagrożonych prawie 16 mln kont

Dane niemal 16 milionów użytkowników PayPal zostały wystawione na sprzedaż, po tym jak grupa hakerów pochwaliła się ich zdobyciem na jednym z for internetowych – poinformował portal „Telepolis”.
Według przedstawionych informacji, cyberprzestępcy zdobyli adresy email i hasła do 15,8 miliona kont użytkowników serwisu. Dane pochodzą z maja tego roku i są na tyle świeże, że stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Cyberatak na klientów PayPal
Atak jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ konta PayPal często powiązane są z kartami kredytowymi i innymi serwisami płatności online. Pozyskane przez hakerów dane mogą posłużyć nie tylko do włamania na same konta PayPal, ale również do przejęcia dostępu do innych serwisów, w których użytkownicy korzystali z tych samych haseł lub powiązanych linków.
PayPal w obliczu kryzysu
Amerykański gigant nie skomentował jeszcze publicznie tej sprawy. To pierwszy w historii firmy przypadek kradzieży danych na tak dużą skalę. Incydent pokazuje, że nawet największe i najpopularniejsze serwisy finansowe nie są odporne na ataki cyberprzestępców.
Cyber atak na klientów PayPal – co możesz zrobić?
Eksperci bezpieczeństwa radzą, aby wszyscy użytkownicy PayPal jak najszybciej zmienili hasła — zarówno na samym serwisie, jak i w innych miejscach, gdzie korzystali z tych samych danych logowania.
Chociaż wielu użytkowników ma włączone dwustopniowe uwierzytelnianie, zmiana hasła jest kluczowa, by zminimalizować ryzyko utraty środków lub przejęcia kont.
Czym jest PayPal?
PayPal to jeden z najpopularniejszych na świecie serwisów zajmujących się płatnościami online. Amerykański gigant działa w 190 krajach i według ostatnich danych ma około 434 miliony aktywnych użytkowników. Firma została założona w 1998 roku przez Łukasza Noska, Maxa Levchina i Petera Thiela. W 2021 roku została przejęta przez izraelski Curv. Serwis umożliwia szybkie płatności internetowe, przelewy międzynarodowe oraz integrację z setkami sklepów online, co czyni go jednym z kluczowych graczy w globalnym sektorze fintech.
