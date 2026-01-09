Polacy przestali pić? Te liczby mówią wszystko

Z danych firmy badawczej NielsenIQ, które przytacza „Rzeczpospolita” wynika, że w Polsce spada sprzedaż tradycyjnych alkoholi. Na przestrzeni ostatnich 12 lat sprzedaż zmalała zarówno wartościowo (o 1,7 proc.), jak i ilościowo (o 5,2 proc.). Rośnie za to spożycie trunków bezalkoholowych. Polacy wydają na nie blisko 2 mld zł rocznie.

– Sprzedaż alkoholi maleje, ale warianty bezalkoholowe nie poddają się ogólnym trendom. Ich wynik sprzedażowy daje im miejsce pomiędzy wydatkami na makarony i na oleje w 40-tce największych kategorii FMCG (dóbr szybkozbywalnych – red.) w Polsce, jakie monitorujemy – podkreśla cytowana przez gazetę Anna Wagner, client business partner w firmie badawczej NielsenIQ.

Sprzedaż alkoholu spada. Polacy przestawiają się na inną opcję

Na przestrzeni ostatniego roku wartość sprzedaży wersji bezalkoholowych wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu ilościowym sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. Przedstawicielka NielsenIQ wskazuje, że tempo rozwoju tego segmentu dyktują piwa bezalkoholowe.

– Odpowiadają one za 91 proc. wartości sprzedaży wszystkich trunków bezalkoholowych i 8 proc. wszystkich wydatków na piwa. Wartość ich sprzedaży rok temu rosła o ponad 15 proc., teraz o niemal 3 proc. – mówi Anna Wagner.

Drugą kategorią są wina. Wzrost wartości sprzedaży win bezalkoholowych w 2024 roku był na poziomie 38 proc., podczas gdy w minionym roku nieco ponad 31 proc.

– Wpływ na to mają między innymi zmiany pokoleniowe, rosnąca świadomość zdrowotna, inwestycje w nowe technologie produkcyjne, a także większa widoczność tej oferty w sklepach i gastronomii – komentuje Tomasz Potrzebowski, ekspert ds. rozwoju rynku wina, dodając, że konsumenci traktują te produkty jako realną alternatywę w codziennych i celebracyjnych sytuacjach.

