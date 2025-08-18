Kursy walut 18 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

W poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku Narodowy Bank Polski ogłosił nowe średnie kursy wymiany złotego na najważniejsze waluty obce. Dane opublikowane przez NBP pokazują zmiany wartości złotego wobec głównych walut światowych, w tym euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Kursy te są wyznacznikiem sytuacji na rynku walutowym i są stosowane m.in. w rozliczeniach księgowych i umowach handlowych.

Kursy walut

Według oficjalnych informacji NBP, kurs euro (EUR) wynosi obecnie 4,2558 zł. To podstawowy punkt odniesienia dla wielu transakcji w Polsce i jedna z najczęściej obserwowanych walut na rynku.

Dolar amerykański (USD), druga najważniejsza waluta globalna, został ustalony na poziomie 3,6434 zł. Z kolei funt szterling (GBP), który cieszy się dużą popularnością wśród Polaków pracujących na Wyspach Brytyjskich, kosztuje dziś 4,9354 zł.

Nieco mniej stabilny, ale wciąż istotny dla kredytobiorców frank szwajcarski (CHF) został wyceniony na 4,5135 zł.

NBP podał także kursy innych walut. Ukraińska hrywna (UAH) wyceniana jest na 0,0883 zł, korona szwedzka (SEK) – 0,3807 zł, korona norweska (NOK) – 0,3570 zł, a korona czeska (CZK) – 0,1740 zł.

Punkt odniesienia

Średnie kursy walut publikowane przez Narodowy Bank Polski są istotnym źródłem informacji nie tylko dla kantorów i instytucji finansowych, ale także dla konsumentów, którzy planują zagraniczne podróże, zakupy czy spłaty kredytów walutowych.

Warto pamiętać, że kursy średnie NBP służą jako punkt odniesienia, a realne ceny kupna i sprzedaży walut w kantorach czy bankach mogą się od nich różnić. Regularne śledzenie publikowanych wartości może pomóc w lepszym zaplanowaniu wydatków i decyzji finansowych.

