Jak państwo okrada własnych obywateli. „Tysiące ofiar podatkowego absurdu”

Pani Lidia, samotna matka, w 2006 r. wspólnie z rodzicami kupiła na kredyt połowę udziałów w mieszkaniu letniskowym i następnie w 2010 r. rodzice podarowali jej swoją połowę.

Potem zachorowało jej dziecko i wymagało kosztownej i czasochłonnej opieki. Znalazła się więc w trudnej sytuacji finansowej i nie było jej stać na spłatę kredytu. W 2015 r. zmuszona została do sprzedaży tego mieszkania. Z uzyskanych pieniędzy spłaciła kredyt. Jako, że żadnego dochodu nie uzyskała to uważała, że nie może ciążyć na niej podatek dochodowy.