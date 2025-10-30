Meble w zabudowie, oświetlenie, AGD. Tak obniżysz podatek do zera

Ulga na cele mieszkaniowe pozwala uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od nabycia. Warunek jest kluczowy: cały uzyskany przychód trzeba przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, liczonych od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż (art. 21 ust. pkt 131 ustawy o PIT). To oznacza, że osoby, które zbyły mieszkanie w 2022 r., mają czas na rozliczenie kwalifikowanych wydatków tylko do końca 2025 r.

Co można odliczyć?

Jak podkreśla Prawo.pl, katalog wydatków nie ogranicza się wyłącznie do zakupu nowej nieruchomości czy budowy domu. Z interpretacji Ministerstwa Finansów z 2021 r. wynika, że do ulgi mogą kwalifikować się także określone zakupy wyposażenia i instalacji, o ile służą celom mieszkaniowym w nabytej lub remontowanej nieruchomości. W praktyce oznacza to możliwość rozliczenia m.in. sprzętu AGD: kuchenki, piekarnika, zmywarki, pralki i lodówki. Ulgą mogą być objęte także okapy kuchenne oraz elementy stałej zabudowy: meble na indywidualne zamówienie trwale związane z budynkiem (szafy wnękowe, pawlacze, zabudowy garderób) i meble w zabudowie kuchennej. Dodatkowo do listy zalicza się oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne (z wyłączeniem lamp wolnostojących) oraz szafki w komplecie z umywalką, stanowiące element jej umocowania.

Ważne są dwa filtry, na które zwraca uwagę cytowany przez serwis ekspert KPMG Grzegorz Grochowina: inwestycję trzeba zrealizować w przewidzianym terminie oraz w nieruchomość spełniającą wymagania ustawy. Innymi słowy – liczy się zarówno czas, jak i przeznaczenie wydatku na własne cele mieszkaniowe. Dla sprzedających w 2022 r. data graniczna to 31 grudnia 2025 r.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć zeznanie PIT-39 i wykazać w nim prawo do zwolnienia. Jeżeli pierwotnie w zeznaniu nie ujęto wszystkich zakupów, możliwe jest złożenie korekty – pod warunkiem, że wydatek faktycznie został poniesiony w trzyletnim oknie i spełnia warunki ulgi. Prawidłowe rozliczenie może istotnie zmniejszyć podstawę opodatkowania, a w wielu przypadkach całkowicie wyzerować należny podatek.

Zaostrzenie przepisów

Trzeba jednak pamiętać o zbliżonych zmianach. Od 2026 r. przepisy zostaną zaostrzone – z ulgi nie skorzystają właściciele więcej niż jednej nieruchomości. Celem modyfikacji jest ograniczenie unikania opodatkowania przy inwestycjach o charakterze stricte inwestycyjnym. To dodatkowy argument, aby osoby ze sprzedażą z 2022 r. nie odkładały decyzji: czas na zakupy, montaż i rozliczenie kwalifikowanych wydatków mija wraz z końcem 2025 r.

Kluczowe wnioski: ulga obejmuje nie tylko zakup lokum, ale także konkretne wydatki na wyposażenie i stałą zabudowę; musi to być wydatek „na mieszkanie”, w odpowiednim terminie i właściwie udokumentowany. Dzięki temu można legalnie obniżyć podatek, a nawet go uniknąć.

