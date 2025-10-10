Kursy walut 10 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6778 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2583 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5675 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8940 zł.
Kursy walut – piątek, 10 października
- dolar – 3,6778 zł
- euro – 4,2583 zł
- frank szwajcarski – 4,5675 zł
- funt szterling – 4,8940 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 9 października
- dolar – 3,6659 zł
- euro – 4,2569 zł
- frank szwajcarski – 4,5704 zł
- funt szterling – 4,8981 zł
Kursy walut – środa, 8 października
- dolar – 3,6619 zł
- euro – 4,2533 zł
- frank szwajcarski – 4,5712 zł
- funt szterling – 4,9103 zł
Kursy walut – wtorek, 7 października
- dolar – 3,6481 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5728 zł
- funt szterling – 4,9023 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 października
- dolar – 3,6446 zł
- euro – 4,2521 zł
- frank szwajcarski – 4,5631 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – piątek, 3 października
- dolar – 3,6253 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5527 zł
- funt szterling – 4,8784 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
