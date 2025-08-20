Kursy walut 20 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Środowe notowania kursów walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują wzrosty czterech głównych walut. Złoty lekko osłabia się wobec dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga. Umocnienie nie jest jednak duże i mieści się w ramach typowych wahań dnia, choć jedna waluta wyraźnie wysunęła się na prowadzenie. Królem środowych notowań został dolar amerykański, który zyskał najmocniej na wartości.

Rynek walut – analiza dnia (20 sierpnia 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6540 zł, co oznacza wzrost wobec wtorkowego poziomu 3,6332 zł. Amerykańska waluta odrabia straty i nieznacznie umacnia się wobec złotego.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2524 zł, czyli powyżej wczorajszego kursu 4,2420 zł. Wspólna waluta pozostaje stabilna, choć wykazuje lekką tendencję wzrostową.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje 4,5226 zł, co oznacza podwyżkę wobec wtorkowego kursu 4,5077 zł. Szwajcarska waluta wraca powyżej poziomu 4,52 zł, umacniając się wobec złotego.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9329 zł, czyli powyżej wczorajszego poziomu 4,9123 zł. Brytyjska waluta nieznacznie odbija i ponownie zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – środa, 20 sierpnia

dolar – 3,6540 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5226 zł

funt szterling – 4,9329 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia

dolar – 3,6332 zł

euro – 4,2420 zł

frank szwajcarski – 4,5077 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia

dolar – 3,6434 zł

euro – 4,2558 zł

frank szwajcarski – 4,5135 zł

funt szterling – 4,9354 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych są publikowane w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

