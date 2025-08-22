Orlen odkrył nowe złoże ropy naftowej. Zasoby to nawet 134 mln baryłek

Odkrycie złoża ropy naftowej w Norwegii na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym przez spółkę Orlen Upstream Norway oraz Aker BP i pozostałych partnerów przedsięwzięcia – Equinor oraz Petoro, zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa.

Zasoby, które są możliwe do wydobycia zostały oszacowane na około 134 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. „Zagospodarowanie złoża i wydobywane z niego węglowodory będą wspierać realizację celów strategii Orlen 2035” – poinformował w oficjalnym komunikacie polski koncern paliwowy.

Złoże ropy naftowej to efekt konsekwentnego wiercenia na Morzu Północnym

Najpierw wykonano odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach – trzy z nich przekroczyły 10 km, ustanawiając rekord długości tego typu odwiertów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Jak wyjaśnił koncern, w ciągu trzech miesięcy partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km. Pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96 do 134 milionów baryłek ekwiwalentu ropy.

Do Orlenu trafi dodatkowe 10 – 15 mln baryłek ropy

„Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie” – poinformował Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Nowe zasoby ropy będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem. „Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym” – ocenił Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie Orlenu.

Omega Alfa to drugie odkrycie dokonane w tym roku w Norwegii przez Grupę Orlen. Poprzednim było złoże E-prospect, o szacowanych zasobach wydobywalnych 3 do 7 milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen Upstream Norway również ma udziały.

„Biorąc pod uwagę udziały Orlen w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni grupie dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej” – wyliczył paliwowy koncern.

Czytaj też:

Nieoczywista zniżka na paliwo dla seniorów. Cztery sieci oferują nawet 10 gr mniej na litrze