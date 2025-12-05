Sejm przegłosował ustawę górniczą. 170 tys. zł za odejście z kopalni

4 grudnia, czyli w Barbórkę Sejm przyjął nowelizację ustawy górniczej. Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 6, a 186 wstrzymało się od głosu. Nowela wprowadza możliwość samodzielnej likwidacji kopalń przez spółki górnicze i przewiduje świadczenia osłonowe dla odchodzących pracowników i zatrudnionych w administracji oraz wyspecjalizowanych firmach.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Termin jest istotny ze względu na procedury związane m.in. z rozpoczęciem z tą datą likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj, a także zaplanowane przez Polską Grupę Górniczą łączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Podczas prac nad ustawą wiceminister energii Marian Zmarzły podkreślał, że nowelizacja jest oczekiwana przez środowisko górnicze oraz ma na celu wspieranie odchodzących pracowników poprzez świadczenia osłonowe i dostosowanie do modelu transformacji.

Sejm przegłosował odprawy dla górników

Elementem świadczeń osłonowych są urlopy górnicze w wysokości 80 proc. wynagrodzenia oraz jednorazowe odprawy wynoszące 170 tys. zł netto. Objęci nimi będą nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale też Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 35,5 proc. Polaków uważa, że wysokość odpraw dla górników odchodzących z kopalni jest odpowiednia. Co czwarty respondent (25,6 proc.) twierdzi, że odprawy są zbyt wysokie. Tylko 15,4 proc. badanych ocenia je jako zbyt niskie, a 23,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób. W przypadku JSW oszacowano, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby, przy zatrudnieniu ponad 32 tys. osób na koniec 2024 roku.

Szacuje się, że koszt likwidacji kopalń w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł.

Czytaj też:

Złoty pociąg odnaleziony na Dolnym Śląsku? W sieci zawrzałoCzytaj też:

Ukraińcy przejmą polską kopalnię? W piątek ważna decyzja