Obniżki stóp procentowych? Wymowna reakcja Glapińskiego. Trzy słowa po angielsku

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała szóstych w tym roku cięć stóp procentowych. To doskonała wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe.

Gremium obniżyło stopy procentowe o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej

O decyzji, która zapadła podczas ostatniego w tym roku posiedzenia RPP mówił w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady. Adam Glapiński nawiązał do najnowszych danych dotyczących inflacji konsumenckiej w Polsce.

– Dziś nikt nie ma wątpliwości, że osiągnęliśmy sukces. Przywróciliśmy inflację do celu. Wynosi 2,4 proc., czyli minimalnie poniżej środka naszego celu 2,5 proc. To jest moment na wypicie szampana – powiedział szef banku centralnego. – Co więcej inflacja spadła znacznie spadła ze szczytowego poziomu 12 proc. w lutym 2023 roku do 3 proc. obecnie. To jest powód do zadowolenia dla wszystkich Polaków. Dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć stabilnością cen – dodał.

Obniżki stóp procentowych na początku 2026 r. nie będzie?

Glapiński przytoczył opinię Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który uznał, że odpowiednia polityka NBP sprawiła, że inflacja wróciła do celu i że odbyło się to "przy ograniczonych kosztach makroekonomicznych". – Obyło się bez dużego odsetka bankructw i znacznego wzrostu bezrobocia – podkreślił prezes NBP.

Szef banku centralnego powiedział, że według wszelkich prognoz, inflacja konsumencka w Polsce utrzyma się w kolejnych latach w granicach celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5 proc.

Pytany o możliwość kolejnych obniżek stóp procentowych, Glapiński wskazał, że RPP "nie ma w tej chwili takiej perspektywy" i nie zobowiązuje się do żadnych działań w tym zakresie. – Myślę, że Rada będzie chciała przejść w stan „wait and see". Zobaczyć, jak zadziałają wszystkie obniżki stóp procentowych, których dokonaliśmy; jaka to jest dynamika, a potem przystąpić do dalszych obniżek – powiedział Glapiński.

