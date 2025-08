Tysiące emerytów z wyższymi świadczeniami. Sejm naprawia błąd

Sejm przyjął ustawę, która rozwiązuje problem zaniżonych świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Za nowelizacją zagłosowało jednogłośnie 437 posłów. Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W toku prac posłowie zdecydowali się na przejście do trzeciego czytania bez kierowania ustawy do komisji i odrzucili poprawki złożone przez klub PiS. Jedna z nich zakładała wypłatę wyrównań za wcześniejsze lata. Teraz ustawa trafi do rozpatrzenia przez Senat.

ZUS przeliczy emerytury

Zgodnie z nowymi przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu, bez konieczności składania wniosków, ponownie ustali wysokość emerytur i rent rodzinnych przyznanych w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. Przeliczenie ma być dokonane tak, jakby emerytura została przyznana w maju danego roku, co zmienia podstawę naliczenia świadczenia. Wysokość świadczeń po korekcie zostanie objęta waloryzacją na zasadach obowiązujących od daty przyznania pierwotnej emerytury lub renty rodzinnej. Ważne jest, że nowa kwota nie będzie mogła być niższa niż dotychczas wypłacane świadczenie.

Wiceminister resortu, Sebastian Gajewski, poinformował podczas prac parlamentarnych, że koszty realizacji ustawy w pierwszym roku wyniosą ok. 287 mln zł i zostaną pokryte ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według szacunków ZUS, zmiana obejmie około 95 tys. osób pobierających emerytury i renty rodzinne.

Kiedy wypłaty?

Wypłaty w nowych kwotach rozpoczną się w 2026 roku, kiedy ustawa wejdzie w życie. Problem zaniżonych tzw. emerytur czerwcowych był konsekwencją wcześniejszych regulacji, które nie uwzględniały waloryzacji kwartalnych przy ustalaniu wysokości świadczeń przyznawanych w czerwcu. Przekładało się to na niższe kwoty emerytur – nawet o kilkaset złotych.

Częściowe rozwiązanie tego problemu wprowadzono dopiero w 2021 roku nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiana ta objęła jednak jedynie przyszłych emerytów, bez możliwości przeliczenia już przyznanych emerytur z lat 2009–2019. Teraz ten brak zostanie uzupełniony.

