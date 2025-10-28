Upadłość Cinkciarza stała się faktem. Tysiące osób walczy o swoje pieniądze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl – jednego z najgłośniejszych przypadków niewypłacalności na rynku finansowym. Sprawa dotyczy kilku tysięcy klientów, którzy utracili środki powierzone internetowemu kantorowi. W toku postępowania syndyk spienięży majątek spółki, a pozyskane środki zostaną rozdzielone między wierzycieli. Aby uczestniczyć w podziale, każdy poszkodowany musi w odpowiednim terminie zgłosić swoją wierzytelność.

Problemy Cinkciarz.pl

Problemy serwisu Cinkciarz.pl rozpoczęły się w połowie 2024 roku. Klienci skarżyli się wówczas na brak realizacji transakcji i coraz dłuższe opóźnienia. Skala problemu była zróżnicowana – od kilkuset złotych do setek tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet milionów. Wiosną 2025 roku jeden z wierzycieli, któremu kantor był winien 2 mln zł, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Postępowanie trwało kilka miesięcy. Od marca 2025 roku nadzorcą sądowym był Łukasz Grenda z firmy Grenda-Restrukturyzacja sp. z o.o. Po analizie dokumentacji ocenił, że spółka jest trwale niewypłacalna, a jej majątek nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. Sąd przychylił się do tej opinii i 27 października 2025 roku oficjalnie ogłosił upadłość Cinkciarza.

Zgodnie z przepisami, tylko ci wierzyciele, którzy zgłoszą swoje roszczenia syndykowi, zostaną uwzględnieni w podziale majątku. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Wymaga to wypełnienia formularza zawierającego elementy określone w art. 240 Prawa upadłościowego. Zgłoszenie złożone w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości jest bezpłatne. Po tym terminie wierzyciel musi uiścić opłatę w wysokości 1 239,95 zł. W przypadku Cinkciarza termin ten upływa 26 listopada 2025 roku.

Eksperci podkreślają, że szybkie działanie jest kluczowe. Zgłoszenie powinno być poparte dokumentami potwierdzającymi roszczenie – potwierdzeniami przelewów, korespondencją z kantorem czy umowami. Brak zgłoszenia w terminie oznacza utratę prawa do udziału w podziale środków.

Śledztwo w prokuraturze

W tle toczy się śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie wszczęto 3 października 2024 roku, a w marcu 2025 roku przedstawiono zarzuty dotyczące oszustw i prania pieniędzy. Według ustaleń, szkody poniesione przez klientów mogą sięgać 125 mln zł. Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl, jest poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu – najwyższego stopnia międzynarodowych poszukiwań.

Ogłoszenie upadłości otwiera drogę do odzyskania choć części utraconych środków. Ostateczny zakres zaspokojenia wierzycieli będzie jednak zależeć od wartości majątku spółki ustalonej przez syndyka i wyników postępowania upadłościowego.

