Polacy znów rzucili się po odzież i buty. GUS przedstawił dane

Z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w sierpniu wyższa o 3,1 proc. niż przed rokiem, wobec wzrostu o 2,6 proc. w sierpniu 2024 roku.

W porównaniu z lipcem br. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem, a zarazem wzrosła o 0,7 proc. w stosunku do lipca.

GUS podał również, że w okresie styczeń-lipiec br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,3 proc. w skali roku.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu. Odzież i obuwie znów liderem

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie i „tekstylia,odzież i obuwia". Wzrost wyniósł 18,9 proc., co oznacza, że w drugim miesiącu wakacji Polacy kupowali o niemal jedną piątą więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Kategoria wraca ta na pozycję lidera po miesiącu przerwy (w lipcu zajęła drugie miejsce, wzrost wyniósł wówczas 14,7 proc.). Lipcowy lider, czyli „meble, rtv, agd”, tym razem uplasował się na drugim miejscu (wzrost o 13,9 proc.). Podobnie jak w ostatnich miesiącach trzecie miejsce zajmuje kategoria „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (wzrost o 9,4 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowały się „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (wzrost o 6,1 proc.), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (wzrost o 3,3 proc.).

Z danych GUS dowiadujemy się również, że w sierpniu – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 4,9 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 8 do 8,1 proc.

