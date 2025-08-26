Co Polacy kupowali w wakacje? Odzież już nie jest liderem

Z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w lipcu wyższa o 4,8 proc. niż przed rokiem, wobec wzrostu o 4,4 proc. w lipcu 2024 roku.

W porównaniu z czerwcem br. odnotwano wzrost sprzedaży detalicznej o 4,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,4 proc. wyższa niż przed rokiem i utrzymała się na takim samym poziomie jak w czerwcu br. W okresie styczeń-lipiec br. sprzedaż wzrosła o 3,3 proc. w skali roku.

Sprzedaż detaliczna w wakacje. Meble znów liderem

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „meble, rtv, agd”. Wzrost wyniósł 15,3 proc., co oznacza, że w pierwszym miesiącu tegorocznych wakacji Polacy kupowali o wyraźnie więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Zarazem kategoria ta wraca na pozycję lidera po miesiącu przerwy (w czerwcu zajęła drugie miejsce, wzrost wyniósł 10,2 proc.). Z kolei poprzedni lider, czyli „tekstylia,odzież i obuwia", tym razem znalazł się na drugim miejscu (wzrost o 14,7 proc.). Podobnie jak przed miesiącem trzecie miejsce zajmuje kategoria „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (wzrost o 10,7 proc.).

– Kolejne mocne dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła aż o 4,8% wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Rośnie optymizm – bardzo duże wzrosty zakupów dóbr trwałego użytku. Spada inflacja, rosną płace i siła nabywcza Polaków. Przyspieszamy – tak dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Z danych GUS dowiadujemy się również, że w lipcu – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 2,5 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,8 do 8,6 proc.

