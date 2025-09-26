Tylu Polaków wypłaca środki z PPK. Wielu czeka na szczególny moment

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) obowiązują od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Tak naprawdę środki z PPK można wypłacić w dowolnym momencie, ale jeśli pracownik zdecyduje się na ten krok przez ukończeniem 60 lat, to utraci całą kwotę wpłat od państwa i 30 proc. wartości wpłat od pracodawcy (trafią one do ZUS).

Jeśli oszczędzający zdecyduje się na wypłatę po ukończeniu 60. roku życia, to ma do wyboru dwie opcje: domyślną formę wypłaty, czyli jednorazową wypłatę 25 proc. środków i wypłatę pozostałych środków co miesiąc przez 10 lat albo jednorazową wypłatę 25 proc. środków i wypłatę pozostałych środków w kolejnych miesiącach dowolnej liczbie rat – choćby i całość jednorazowo.

30 proc. wypłaciło środki z PPK

Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że do połowy lutego br. z prawa do wypłaty po 60. roku życia skorzystało 19 911 osób. To niemal 30 proc. spośród 95 173 uprawnionych. Reszta, ponad 75 tys. osób, mimo osiągnięcia wieku uprawniającego do wypłaty, wciąż oszczędza w PPK.

Okazuje się, że w przypadku kobiet moment osiągnięcia wieku emerytalnego mocno wpływa na decyzję o rozpoczęciu wypłat środków zgromadzonych w PPK. Po ukończeniu 60 lat decyduje się na ten krok 59 proc. pań, a do 65. roku życia wypłaty rozpoczyna prawie 92 proc. Przekroczenie wieku emerytalnego jest również ważną cezurą dla mężczyzn. Przed ukończeniem 65 lat na wypłatę decyduje się zaledwie 36,2 proc. panów, ale po osiągnięciu wieku emerytalnego odsetek ten rośnie aż do 81,9 proc.

Zdecydowana większość, bo aż 94 proc. uczestników PPK wybiera wypłatę jednorazową. Średnia kwota takiej wypłaty to 8 431 zł.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że rząd planuje zmiany w programie, które miały utrudnić dokonywanie zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia.– Nie są planowane zmiany w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK – poinformował „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

