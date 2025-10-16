Skarbówka patrzy na ręce. Ta wpłata uruchomi kontrolę

Banki w Polsce raportują do Krajowej Administracji Skarbowej wpłaty gotówkowe, których wartość przekracza równowartość 15 tys. euro. Cel jest jasno określony: ograniczenie prania pieniędzy i wyłapywanie środków mogących pochodzić z nielegalnych źródeł. Zgłoszenia obejmują przede wszystkim duże operacje gotówkowe, ale kontrola nie kończy się na wysokich kwotach.

Sprawdzanie wpłat

Instytucje finansowe monitorują również mniejsze wpłaty, jeżeli odbiegają one od typowych zachowań danego klienta. Przykładowo, gdy osoba zwykle zasila rachunek niewielkimi sumami, a nagle wpłaca 30 tys. zł, systemy bankowe mogą uznać taką operację za nietypową i uruchomić procedury weryfikacyjne. Tego rodzaju analiza ma wyłapać sytuacje, w których pozornie nieszkodliwe transakcje mogą budzić wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy.

Nadzór obejmuje nie tylko gotówkę przyjmowaną w oddziałach i wpłatomatach. Banki sprawdzają szeroki katalog operacji finansowych, aby ocenić ich zgodność z dotychczasowym profilem aktywności klienta. Jeśli transakcja odbiega od normy, możliwe jest czasowe zablokowanie środków do czasu wyjaśnienia okoliczności. W praktyce oznacza to, że bank może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty potwierdzające legalne źródło pieniędzy.

Większe przelewy

W przypadku większych przelewów, a także przy operacjach, które zostaną zakwalifikowane jako nietypowe, do działania może przystąpić Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Jego zadaniem jest pogłębiona kontrola, której celem jest potwierdzenie legalności pochodzenia funduszy. Jeżeli analiza wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać skierowana do odpowiednich służb.

Mechanizmy te – od obowiązkowego raportowania wysokich wpłat, po bieżącą ocenę mniejszych, ale nietypowych operacji – tworzą spójny system monitorowania obrotu gotówkowego. Banki wykorzystują go, by szybko identyfikować i weryfikować transakcje, które mogą wskazywać na ryzyko prania pieniędzy. Dzięki temu skarbówka otrzymuje informacje zarówno o oczywiście dużych wpłatach, jak i o mniej oczywistych ruchach na rachunku, które nie mieszczą się w dotychczasowym wzorcu zachowań klienta.

Z perspektywy posiadacza rachunku oznacza to, że wysoka jednorazowa wpłata lub nagła zmiana skali obrotów może zostać zwrócona do dodatkowego sprawdzenia. Bank ma do dyspozycji narzędzia umożliwiające szybką reakcję, w tym czasowe blokady i zgłoszenia. Całość ma służyć temu, by w porę wyłapać operacje budzące podejrzenia i ograniczyć ryzyko wykorzystania systemu finansowego do nielegalnych celów.