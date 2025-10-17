Podatki od darowizn. Kiedy Urząd Skarbowy wkracza ostro do akcji?

Lewiznę coraz trudniej ukryć. Kto myśli, że Urząd Skarbowy nie zainteresuje się mniejszymi kwotami pojawiającymi się na rachunku nie wiadomo skąd to się głęboko myli. Zamiast kary lepiej zapłacić podatek od darowizny – bo jest znacznie niższy.

Każdy z nas należy do jednej z trzech grup podatkowych, lub do wszystkich jednocześnie. To ile zgarnie Urząd Skarbowy zależy od kwoty wolnej od podatku, która w każdej z tych grup ma inną wysokość. Nie mylić z kwotą wolną od podatku przy wypełnianiu PIT – to nie to samo!

Trzy konkretne grupy podatkowe przy darowiznach

Pierwsza grupa podatkowa to po prostu najbliższa rodzina: małżonek/ka, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, zięć, synowa, teściowie. Dla nich kwota wolna od podatku od 1 lipca 2023 roku wynosi 36 120 zł. Tylko małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym czy macocha są zwolnieni z opodatkowania darowizny.

Druga grupa podatkowa to dalsza rodzina, czyli: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek/ka rodzeństwa i ich rodzeństwo. Kwota wolna od podatku dla tej grupy osób jest mniejsza – 27 090 zł.

W trzeciej grupie podatkowej są wszystkie pozostałe osoby. Dla nich kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 5733 zł.

Trzeba mieć świadomość, że jeśli darowizny były otrzymywane wielokrotnie, to ich wartość sumuje się z ostatnich pięciu lat i na tej podstawie weryfikowane jest czy nie został przekroczony limit progu podatkowego.

Podatek od darowizny korzystniejszym rozwiązaniem niż kara

Urzędy Skarbowe sprawdzają rachunki pod kątem darowizn kiedy decydujemy się na większy zakup. To moment na jasną odpowiedź, skąd kupujący pozyskał środki na taki wydatek, i na ewentualną karę.

Za niezgłoszenie darowizny w ciągu 6 miesięcy grozi kara finansowa od 3 do 20 proc. podstawy darowizny. I nie upiecze się nawet osobom z grupy zerowej, dlatego warto zapłacić mniej i ograniczyć finansowe ryzyko. Ile konkretnie?

Podatek oblicza się tylko od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, która dla każdej z grup jest inna. W zależności od kwoty darowizny, osoby z I grupy podatkowej zapłacą zaledwie 3 proc. podatku do 11 833 zł. Od 11 833 zł do 23 665 zł podatek wynosi 355 zł i 5 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł. Powyżej 23 665 zł – podatek wynosi 946,60 zł i 7 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

W przypadku II grupy podatkowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Do 11 833 zł podatek wynosi tylko 7 proc. Od 11 833 zł do 23 665 zł podatek wynosi 828,40 zł i 9 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł. Powyżej 23 665 zł podatek wynosi 1893,30 zł i 12 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Trzecia grupa ma najbardziej od górkę. Po odliczeniu kwoty wolnej od podatku, do 11 833 zł podatek wynosi 12 proc. Od kwoty 11 833 zł do kwoty 23 665 zł podatek wynosi 1420 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł. Powyżej 23 665 zł podatek wynosi 3313,20 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Informację o darowiźnie zgłasza się wypełniając druk SD-Z2. Można to zrobić osobiście, przez Internet lub za pośrednictwem poczty.

