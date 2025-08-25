Gotówka od matki? Fiskus każe zapłacić podatek

Darowizny w najbliższej rodzinie zwykle korzystają z pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jednak skarbówka wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. Najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2025 roku pokazuje, że nawet jeśli darowizna zostanie zgłoszona w terminie i pochodzi od członka rodziny, to w przypadku przekazania jej w gotówce – zwolnienie podatkowe nie obowiązuje.

Zgłoszenie darowizny

W analizowanej sprawie matka przekazała córce 10 tys. euro. Po przewalutowaniu na złotówki wypłaciła środki w gotówce i wręczyła je córce, która tego samego dnia wpłaciła pieniądze na własne konto w tym samym banku. Córka zgłosiła darowiznę w wymaganym terminie, sądząc, że spełnia warunki zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor KIS uznał jednak, że brak przelewu z konta darczyńcy na rachunek obdarowanego wyklucza zwolnienie. Oznacza to konieczność zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki: zgłoszenie darowizny w ciągu 6 miesięcy, przekazanie środków przez najbliższego członka rodziny oraz udokumentowanie przelewu lub przekazu pocztowego z konta darczyńcy na konto obdarowanego. Przekazanie pieniędzy w gotówce – nawet jeśli później wpłacone zostaną na konto – nie spełnia tego wymogu.

Podatek od darowizny

W praktyce oznacza to, że darowizna gotówkowa podlega opodatkowaniu. Dla osób z I grupy podatkowej (rodzice, dzieci, rodzeństwo) kwota wolna wynosi 36 120 zł. Po jej przekroczeniu obowiązuje podatek od 3 do 7 proc., w zależności od wysokości darowizny. W opisanej sprawie obdarowana musiała złożyć deklarację SD-3 i opłacić należny podatek.

Interpretacja z maja 2025 roku to ważne ostrzeżenie – nawet w przypadku darowizn w najbliższej rodzinie fiskus rygorystycznie wymaga udokumentowania przelewu. Tylko wtedy można korzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego.

