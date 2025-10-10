Ile możesz przelać bez kłopotów? Oto, co widzi fiskus

Banki i skarbówka na bieżąco śledzą przelewy – zarówno pojedyncze wysokie operacje, jak i częste wpłaty na mniejsze kwoty. Podejrzane tytuły przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skończyć się kontrolą i sankcjami podatkowymi. Kluczowe jest więc przestrzeganie limitów, właściwe opisy transakcji oraz terminowe zgłoszenia.

Zgłoszenia transakcji

Instytucje finansowe muszą rejestrować i raportować transakcje równe lub wyższe niż 15 000 euro (także w serii powiązanych operacji). Zgłoszenia trafiają do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który analizuje dane i w razie wątpliwości wszczyna postępowanie. Część banków stosuje wewnętrznie niższe progi (np. 10 000 euro), co oznacza, że również mniejsze przelewy mogą być raportowane. Bank ma prawo żądać dokumentów potwierdzających legalność środków, a w skrajnych przypadkach wstrzymać operację lub zablokować środki do wyjaśnienia.

Darowizny podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn. Kwoty wolne to: 36 120 zł (I grupa), 27 090 zł (II grupa) i 5 733 zł (III grupa). Do limitu wlicza się wszystkie darowizny od tej samej osoby z ostatnich pięciu lat. Po przekroczeniu progu obdarowany zgłasza darowiznę w ciągu sześciu miesięcy na formularzu SD-Z2. Brak zgłoszenia oznacza podatek według skali: w I grupie 3–7%, w II grupie 7–12%, w III grupie 12–20%. Osoby z tzw. zerowej grupy (najbliższa rodzina) mogą skorzystać ze zwolnienia, o ile dotrzymano terminu zgłoszenia i dysponuje się potwierdzeniem przelewu.

Uwagę urzędu skarbowego przyciągają nie tylko wysokie jednorazowe transfery. Częste, niskie przelewy do wielu odbiorców, bez uzasadnienia ekonomicznego, także mogą skutkować wezwaniem do wyjaśnień. Przedsiębiorcy powinni posiadać dokumenty potwierdzające zasadność płatności, zwłaszcza gdy są związane z działalnością. Nietypowe, żartobliwe lub niejasne tytuły przelewów lepiej wyeliminować – mogą zostać uznane za próbę ukrycia przychodu lub darowizny.

Uprawnienia KAS

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej są szerokie: możliwa jest analiza historii rachunku bez uprzedniego informowania właściciela, z sięgnięciem do operacji sprzed pięciu lat (a w szczególnych przypadkach dłużej). W razie nieprawidłowości w grę wchodzą kary finansowe, a nawet odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego.

Jak uniknąć problemów? Cztery zasady: rzetelnie opisywać przelewy, przechowywać potwierdzenia, zgłaszać darowizny po przekroczeniu limitów oraz nie wykonywać operacji, które mogą wyglądać na unikanie opodatkowania. Świadomość przepisów i właściwa dokumentacja to najlepsza ochrona przed kontrolą.

