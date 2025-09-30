Jedna decyzja rządu pozbawiła obywateli podstawowych praw. Niektórzy żądają odszkodowań

Ostry spór polityczny odnośnie tak ważnych instytucji państwa prawa jakim jest TK nie może prowadzić do okradania obywateli przez inne organy państwa, a w tym przez administrację podatkową. W szczególności nie mogą organy podatkowe odmawiać wznowienia postępowania po wyroku TK powołując się na to, że rząd ich nie ogłosił w dzienniku ustaw. Fundacja Praw Podatnika zwraca się do Prezesa z wnioskiem o podjęcie uchwały, która będzie korzystna dla obywateli, a rząd dalej będzie mógł kontestować skład Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie zaś z przepisem art. 241 par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To do tej pory było powszechnie rozumiane w ten sposób, że wniosek o wznowienia postępowania w spawie zakończonej ostateczną decyzją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym niezgodność z konstytucją zastosowanego w tej decyzji przepisu wnosić można było przez miesiąc, ale dopiero od ogłoszenia przez premiera wyroku w Dzienniku Ustaw.