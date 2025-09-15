Mały ZUS w górę? Składka zdrowotna zaboli przedsiębiorców

Od 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł – wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Podwyżka płacy minimalnej przełoży się nie tylko na zarobki, ale też na składki ZUS, wysokość tzw. małego ZUS i limit dla działalności nierejestrowanej. W górę pójdzie również składka zdrowotna.

Ekspert: „Nowe firmy w 2026 roku czeka podwyżka”

– Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 4666 zł. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do kwoty 4806 zł – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Jak wylicza, w przypadku ZUS preferencyjnego podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 1399,80 zł, a składki 442,90 zł.

– Od stycznia 2026 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1441,80 zł, a składki (bez składki zdrowotnej) wyniosą 456,19 zł, a więc o 13,29 zł więcej miesięcznie niż obecnie. Rocznie to większe obciążenie o 159,48 zł – wskazuje Juszczyk.

Składka zdrowotna znacznie wzrośnie

Ekspert zwraca uwagę, że znacznie większy wzrost dotyczy składki zdrowotnej.

– Choć miała zostać trwale obniżona (ustawa została zawetowana w maju), to wciąż obowiązuje zasada, że składka nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku obowiązuje 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że obecnie podstawa jest o 25 proc. niższa. W 2026 r. jednak wrócimy do „starych” zasad wyliczania minimalnej składki zdrowotnej – wylicza Piotr Juszczyk.

Jak zauważa, w efekcie przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 4806 zł przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432,54 zł miesięcznie – niezależnie od tego, czy osiągną dochód, czy stratę.

– To o 117,58 zł miesięcznie więcej niż w 2025 roku. Oznacza to, że łącznie ZUS dla początkujących przedsiębiorców w 2026 r. wzrośnie miesięcznie o 130,87 zł, a rocznie aż o 1570,44 zł – wskazuje ekspert.

Działalność nierejestrowana z nowym limitem w 2026 r.

W 2026 roku będzie można zarobić więcej w ramach działalności nierejestrowanej.

– Dodatkowo zmieni się sposób wyliczania limitu, z miesięcznego na kwartalny. Obecnie limit miesięcznych przychodów to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2026 r. będzie to 225 proc., ale kwartalnie. To ważne zwłaszcza w działalności sezonowej lub przy nagłych wyższych sprzedażach. Obecnie limit przychodów miesięcznych wynosi 3499,50 zł. Po wzroście minimalnego wynagrodzenia oraz zmianie sposobu wyliczania, kwartalny limit w 2026 roku wyniesie 10 813,50 zł – mówi Juszczyk.

