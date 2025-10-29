Orlen rozlicza Obajtka i Roga. Chce odzyskać wydatki na cele prywatne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Orlenu ponownie zdecydowało o upoważnieniu zarządu do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Daniela Obajtka i byłego członka zarządu Michała Roga.

Chodzi o wydatki na cele prywatne, niezwiązane z pełnioną funkcją, a także zaniżanie cen hurtowych paliw w drugiej połowie 2023 roku.

Orlen chce odzyskać jak najwięcej pieniędzy od byłych członków zarządu

Uchwałę w sprawie dochodzenia roszczeń od Daniela Obajtka podjęto większością 872 044 928 głosów. Przeciw uchwale oddano 5 głosów. Głosów wstrzymujących się było 68 685. Podobną uchwałę dotyczącą Michała Roga podjęto większością 872 044 922 głosów. Przeciw uchwale oddano 5 głosów. Głosów wstrzymujących się było 68 691.

W grudniu 2024 roku NWZA Orlenu po raz pierwszy postanowiło, że spółka będzie mogła dochodzić roszczeń o naprawienie szkód przez aż trzynastu byłych członków zarządu, w tym Daniela Obajtka. Jednak Sąd Okręgowy w Łodzi zakwestionował te uchwały, podnosząc m.in. ich niewystarczającą szczegółowość. Od tego wyroku spółka złożyła apelację. Sprawa nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta. Zdaniem Orlenu uchwała pozostaje jednak w mocy.

Botoks, zęby, sery, cygara i wyjazdy nad morze

Daniel Obajtek pełnił funkcję prezesa Orlenu od lutego 2018 roku do lutego 2024 roku, a Michał Róg był członkiem zarządu paliwowego koncernu od września 2018 roku do lutego 2024 roku.

Były szef Orlenu Daniel Obajtek i członkowie zarządu na koszty reprezentacji wydawali ponad 200 tys. zł miesięcznie. W sumie w latach 2018 do 2023 kwota ta urosła do 14,5 mln zł (w samym 2023 roku to koszt wielkości 6,6 mln zł). Pozasłużbowe wydatki Obajtka na estetykę to ponad 107 642,08 zł. Chodzi m.in. o botoks i usługi stomatologiczne. W latach 2019-2023 Daniel Obajtek miał także 31 razy korzystać z noclegów w jednym z hoteli w Łebie, płacąc służbową kartą. Pobyty te miały mieć charakter weekendowy oraz świąteczno-noworoczny i kosztowały 17 929,40 zł.

Michał Róg miał służbową kartą opłacać zakupy luksusowych serów, szynki, cygar czy spotkania w wyszukanych restauracjach. „Łącznie wydał w nieuprawniony sposób ponad 600 tys. zł, a jednorazowe wizyty w restauracjach kosztowały nawet ponad 5 tys. zł. Zidentyfikowano też transakcje w sklepach z cygarami o wartości przekraczającej 11 tys. zł jednorazowo” – informował zespół prasowy Orlenu.

Kontrola obejmująca lata 2015-2023 wykazała wydatkowanie przez członków byłego zarządu „bez uzasadnienia biznesowego” ze środków spółki łącznie ponad 40 mln zł oraz zaniżanie cen paliw, co miało doprowadzić do strat w wysokości 4 mld zł. W grę wchodzi także brak należytego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez Orlen spółce Orlen Trading Switzerland. W tym wypadku chodzi o przedpłaty na kwotę około 400 mln dolarów.

Ireneusz Fąfara, obecny prezes Orlenu, nie ma złudzeń

Na pytanie, czy Orlen oczekuje, że Daniel Obajtek i Michał Róg z własnej kieszeni pokryją straty spółki, prezes Orlenu odparł: – Tak, jak policzymy, powiedzmy, że te straty to około 5 miliardów złotych, no to nie liczymy na to.

Zaznaczył jednak, że spółka chciałaby odzyskać chociaż wydatki, które dotyczą korzystania z kart służbowych na cele prywatne.

