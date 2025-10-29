Światłowód obowiązkowy. Rząd szykuje rewolucję na budowie

Polski rząd planuje wprowadzić regulacje, które nałożą na inwestorów i właścicieli domów jednorodzinnych obowiązek instalacji infrastruktury światłowodowej przy budowie oraz modernizacji budynków. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji został opublikowany na platformie rządowej, a zmiana trafiła do nowelizacji tzw. megaustawy dostępnej w Rządowym Centrum Legislacji. Celem inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju ultraszybkiego internetu w całym kraju.

Nowe przepisy

Proponowane przepisy dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które ma zacząć obowiązywać w kwietniu 2024 r. Zgodnie z projektem, wszystkie nowo wznoszone oraz remontowane domy jednorodzinne powinny być wyposażone w łącze światłowodowe. Dzięki temu deweloperzy i wykonawcy będą musieli zapewnić dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych bez dodatkowych kosztów po stronie przyszłych właścicieli.

Nowelizacja przewiduje również uproszczenie procedur administracyjnych. Zniesiony zostanie obowiązek pozyskiwania zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydawanej w porozumieniu z innymi urzędami, co skróci formalności co najmniej o 30 dni. W sprawach lokalizacji infrastruktury wprowadzona ma być zasada milczącej zgody UKE, co dodatkowo usprawni przebieg inwestycji.

Projekt porządkuje też opłaty za prowadzenie sieci w drogach wewnętrznych. Maksymalna stawka ma nie przekraczać 1 zł rocznie za m² powierzchni, a podczas prac budowlanych opłata za zajęcie 1 m² wyniesie do 20 gr dziennie. Rozwiązanie ma ograniczyć nadmierne koszty ponoszone przez inwestorów i ujednolicić praktykę w gminach.

Zmiany obejmują koordynację robót budowlanych zarówno w projektach publicznych, jak i prywatnych. Rozszerzenie przepisów planistycznych ma zapobiegać sytuacjom, w których lokalne akty planistyczne blokują budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. W efekcie inwestycje mają być łatwiejsze do realizacji, a prace – lepiej zsynchronizowane między uczestnikami procesu.

Uproszczenie procedur

Istotnym elementem nowelizacji jest też uproszczenie procedur dla sieci o dużej przepustowości. Decyzje dotyczące lokalizacji takich inwestycji będzie podejmował wojewoda, a inne organy zostaną ograniczone do wydawania opinii lub uzgodnień. Taki model ma skrócić ścieżkę administracyjną i przyspieszyć rozbudowę nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, szczególnie na obszarach, gdzie dostęp do szybkiego internetu jest ograniczony.

Wprowadzenie obowiązkowego światłowodu w nowych i modernizowanych domach to krok, który ma zwiększyć dostępność usług gigabitowych i podnieść standard wyposażenia technicznego budynków. Uporządkowane opłaty, milcząca zgoda UKE i kompetencje wojewody w decyzjach lokalizacyjnych tworzą pakiet narzędzi, który – zgodnie z projektem – ma przyspieszyć tempo cyfryzacji i ograniczyć bariery inwestycyjne.

