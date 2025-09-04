Płaca minimalna w 2026 roku przekroczy 5 tysięcy złotych? Spór rządu ze związkami

Najpóźniej w połowie września Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję o wysokości płacy minimalnej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Choć propozycja rządowa zakłada kwotę 4806 zł brutto, związki zawodowe domagają się podwyżki do co najmniej 5015 zł.

Wynagrodzenie minimalne

Kwestia minimalnego wynagrodzenia była przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego, jednak jej uczestnikom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Związki OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ wskazywały, że wzrost powinien wynieść 7,48 proc., co dawałoby wspomniane 5015 zł. Pracodawcy zrzeszeni w organizacjach BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, PTG, ZPP i ZRP uważają, że podwyżka powinna być minimalna i nie przekraczać 50 zł – co oznaczałoby stawkę około 4716 zł.

Rząd w czerwcu 2025 r., przyjmując założenia do budżetu na kolejny rok, zaproponował wzrost płacy minimalnej do 4806 zł. Oznacza to podwyżkę o 140 zł w stosunku do obowiązującej w 2025 r. kwoty 4666 zł, czyli wzrost o 3 proc. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych ma wynieść 31,40 zł – również o 3 proc. więcej niż obecnie.

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego zakończyła się fiaskiem. Strona związkowa podkreśla, że w ostatnich latach podwyżki płacy minimalnej były znacznie wyższe, często dwucyfrowe, a obecna propozycja jest tylko waloryzacją o poziom inflacji. Pracodawcy z kolei argumentują, że wcześniejsze wzrosty były zbyt wysokie i obciążały firmy kosztami nieadekwatnymi do sytuacji gospodarczej.

Decyzja w sprawie stawki

Zgodnie z przepisami, jeśli RDS nie osiągnie porozumienia do 15 lipca, decyzję podejmuje rząd w formie rozporządzenia do 15 września. Tak było również w ubiegłym roku, gdy dokument ustalający płacę minimalną na 2025 r. ukazał się 12 września. Tym razem scenariusz będzie podobny – decyzję w sprawie stawki na 2026 r. podejmie arbitralnie Rada Ministrów.

Nie można wykluczyć, że rząd w ostatniej chwili zdecyduje się na niewielką korektę w górę, jak zdarzało się w przeszłości. Ostateczna kwota zostanie ogłoszona wraz z rozporządzeniem, które przesądzi o wynagrodzeniach obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.

Czytaj też:

Prognoza grozy od ZUS. Tak niskie będą emerytury PolakówCzytaj też:

Od 1 września ważna zmiana dla pracujących emerytów. ZUS przypomina