Kup smartfon do końca roku i odlicz w PIT. Warunek: pomaga na co dzień

Choć do rozliczenia rocznego za 2025 r. zostało jeszcze trochę czasu, o dokumentach do ulg podatkowych warto pomyśleć już teraz. W szczególności dotyczy to ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki poniesione w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Z preferencji mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz podatnicy utrzymujący takie osoby, przy czym odlicza się koszty poniesione od dnia uzyskania orzeczenia (chyba że orzeczenie wskazuje wcześniejszą datę powstania niepełnosprawności).

Ulga podatkowa

Katalog wydatków odliczanych w ramach ulgi określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Obejmuje on m.in. koszty zakupu, naprawy lub najmu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających codzienne funkcjonowanie — wraz z wyposażeniem koniecznym do ich używania — o ile nie są to sprzęty gospodarstwa domowego. Do tej grupy, w określonych sytuacjach, mogą zostać zaliczone zarówno zakup telefonu, jak i opłaty abonamentowe. Potwierdzają to organy podatkowe, wskazując, że decyduje związek wydatku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Resort i Krajowa Informacja Skarbowa podkreślają, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. W interpretacji z 17 lipca 2025 r. (0115-KDIT2.4011.298.2025.2.MM) wskazano, że rozwój techniki sprawia, iż urządzenia dotąd niewykorzystywane w rehabilitacji mogą realnie ułatwiać wykonywanie czynności życiowych. Jeżeli na urządzeniu zainstalowane jest oprogramowanie lub aplikacje zmniejszające ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, sprzęt zyskuje „indywidualny charakter” związany z niepełnosprawnością — a więc może spełniać warunki ulgi. Przykładowo, w interpretacji z 7 czerwca 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.317.2024.2.KP) dotyczyło to osoby chorej na cukrzycę, która dzięki aplikacji w telefonie stale monitorowała poziom glukozy.

Sprzęt pomagający

Kluczowe jest więc wykazanie, że telefon nie jest zwykłym urządzeniem „do wszystkiego”, lecz stanowi indywidualny sprzęt pomagający w codziennym funkcjonowaniu konkretnej osoby. W praktyce oznacza to konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zakup (i ewentualnie abonament), orzeczenia o niepełnosprawności oraz uzasadnienia medycznego lub funkcjonalnego, że dane aplikacje czy akcesoria telefoniczne rzeczywiście wspierają czynności życiowe.

Aby skorzystać z odliczenia w rozliczeniu za 2025 r. (PIT do końca kwietnia 2026 r.), wydatki trzeba ponieść do końca roku kalendarzowego i zachować stosowne dowody. Odliczenie przysługuje osobie z niepełnosprawnością lub podatnikowi utrzymującemu taką osobę — zgodnie z warunkami ustawy o PIT (art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a–7h). Pamiętajmy: to podatnik wykazuje związek wydatku z ułatwieniem czynności życiowych; im pełniejsza dokumentacja (faktury, zaświadczenia, opis sposobu użycia urządzenia i aplikacji), tym łatwiejsze rozliczenie.

Wniosek jest prosty: jeśli telefon faktycznie wspiera codzienne funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością dzięki specjalistycznym funkcjom czy aplikacjom, zakup — dokonany do 31 grudnia 2025 r. — może zostać rozliczony w uldze rehabilitacyjnej razem z kosztami niezbędnego abonamentu.

