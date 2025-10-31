Bon ciepłowniczy od 3 listopada. Nawet 5250 zł na rachunki za ciepło

Od 3 listopada startuje przyjmowanie wniosków o bon ciepłowniczy – nowe świadczenie mające złagodzić rosnące koszty ogrzewania. Pomoc trafi do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Z bonu skorzystają nie tylko mieszkańcy bloków, lecz także właściciele domów jednorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci. Program obejmuje drugą połowę 2025 r. oraz cały 2026 r., a według szacunków pomoc otrzyma ok. 400 tys. gospodarstw.

Kryterium dochodowe

Kluczowe są kryteria dochodowe. Uprawnione będą gospodarstwa osiągające dochód: do 3272,69 zł w przypadku osób samotnych oraz do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Obowiązuje również warunek cenowy związany z rozliczaniem ciepła (próg 170 zł/GJ). Dodatkowo wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę” – po przekroczeniu progu dochodowego bon zostanie pomniejszony dokładnie o kwotę przekroczenia, dzięki czemu część wsparcia wciąż będzie przysługiwać.

Wysokość dopłaty zależy od poziomu cen ciepła i jest przyznawana dwukrotnie – osobno za II półrocze 2025 r. i za rok 2026. Dla okresu lipiec–grudzień 2025 r. przewidziano: 500 zł przy kosztach 170–200 zł/GJ netto, 1000 zł przy 200–230 zł/GJ oraz 1750 zł powyżej 230 zł/GJ. W 2026 r. progi pozostają te same, ale kwoty rosną: odpowiednio 1000 zł, 2000 zł i 3500 zł. Łącznie w dwóch turach można otrzymać maksymalnie 5250 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, elektronicznie przez aplikację mObywatel lub za pośrednictwem ePUAP. Niezbędne będą: rachunek lub zaświadczenie z ciepłowni potwierdzające cenę co najmniej 170 zł/GJ, dokumenty dochodowe (np. PIT, zaświadczenie z ZUS lub KRUS), dane osobowe i numer rachunku bankowego. Elektroniczne złożenie wniosku wymaga podpisu Profilem Zaufanym lub e-dowodem, co przyspiesza weryfikację i eliminuje konieczność wizyty w urzędzie.

Terminy są precyzyjnie określone. Wnioski za okres 1 lipca–31 grudnia 2025 r. przyjmowane będą od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. W przypadku roku 2026 dokumenty należy złożyć między 1 lipca a 31 sierpnia 2026 r. Wypłaty za II półrocze 2025 r. mają nastąpić w I kwartale 2026 r., a za 2026 r. – w III kwartale 2026 r.

Resort energii szacuje, że łączny koszt wypłat i obsługi programu do końca przyszłego roku wyniesie 889,4 mln zł. Dla wielu rodzin bon ciepłowniczy stanie się realnym wsparciem w sezonie grzewczym – szczególnie tam, gdzie rachunki za ciepło z sieci systemowej znacząco wzrosły. Jasne progi dochodowe, zasada „złotówka za złotówkę” i dwie tury naboru mają ułatwić dostęp do dopłat i dopasować wsparcie do faktycznych cen ciepła.

Czytaj też:

Tysiące rodzin czeka na bon ciepłowniczy. Termin mija za chwilęCzytaj też:

Prosty trik na ciepły dom. Zrób to, a zaoszczędzisz do 10 proc. energii