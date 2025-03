Nawet 20 tys. zł na zakupy w Lidlu. Startuje wielkanocna loteria

Co minutę bon na zakupy o wartości 20, 50 lub 100 zł, a w finale rok zakupów w bonach o łącznej wartości aż 20 000 zł. To tegoroczne wygrane w loterii Lidla. Od 10 marca aż do 18 kwietnia 2025 roku można wziąć udział w przygotowanej przez sieć wielkanocnej akcji pod nazwą Lidloteria.

Lidloteria – nawet 20 tys. zł na zakupy w Lidlu

Lidl Polska organizował świąteczne loterie już trzykrotnie, jednak w tym roku sieć zaproponowała klientom akcję w nieco odświeżonej wersji.

– Do wygrania są bony na zakupy w Lidl Polska o wartości 20, 50 lub 100 zł. Natomiast każdego dnia szczęściarze mają szansę na otrzymanie elektronicznych bonów na zakupy do sklepów sieci o wartości aż 20 000 zł – laureat lub laureatka otrzymają 4 e-bony, każdy o wartości 5 000 zł. Zwycięzcy mogą wykorzystać je w ciągu 12 miesięcy – informuje w dzisiejszym komunikacie Lidl Polska.

Sieć tłumaczy, że zwycięzcą może zostać każdy, ponieważ losowanie nagród odbywa się co minutę.

Jak wygrać w Lidloterii?

Atrakcyjne nagrody skuszą wielu klientów Lidla, szczególnie u progu zbliżającej się Wielkanocy. Jak wziąć udział w akcji i zdobyć bony?

– Zasady są proste! Należy zrobić zakupy za min. 99 zł w wybranym sklepie Lidl od godziny 06:00:00 do 21:59:59 w terminie od 10 marca do 18 kwietnia br. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.lidloteria.pl – przekazała sieć, podkreślając, że każda osoba biorąca udział w losowaniu musi mieć ukończone 18 lat.

Te produkty nie biorą udziału w Lidloterii

Nie wszystkie zakupione w Lidlu produkty wliczane są do kwoty zakupów, która uprawniającej do udziału w Lidloterii. Jak informuje sieć wyłączeniem objęte są:

napoje alkoholowe,

wyroby tytoniowe,

produkty lecznicze,

preparaty do początkowego żywienia niemowląt,

kart prezentowych.

