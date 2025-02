Lidl nie zwalnia tempa. Do pracowników z Polski trafi ponad 200 mln zł

Z przekazanych przez Lidl Polska informacji dotyczących wyników finansowych spółki wynika, że rok 2024 przyniósł rozwój sieci i wzrost obrotów. To, zdaniem firmy, m.in. efekt polityki niskich cen.

„Strategia niskich, równych cen, a także budowanie przez lata zaufania wśród klientów przynosi efekty. Widoczne jest to na przykładzie sieci Lidl Polska, której obroty rozwijają się szybciej niż obroty największej konkurencji. Liczby potwierdzają, że pozycja firmy jest stabilna” – czytamy w komunikacie sieci.

Rok 2024 pod znakiem wzrostu obrotów Lidla

Lidl Polska chwali się sukcesami. Tzw. wskaźnik LfL (z angielskiego – like for like), czyli porównanie sprzedaży w tym samym sklepie aktualnie i przed rokiem, wykazuje 7 proc. wzrost obrotów sieci.

„Dane finansowe Lidl Polska – z pierwszego, drugiego, trzeciego, a także czwartego kwartału 2024 roku – pokazują, że obrany przez firmę kierunek jest właściwy, a klienci chętnie wybierają sklepy Lidl na zakupy dla swoich rodzin. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w czwartym kwartale (tj. w miesiącach październik, listopad i grudzień 2024 roku) potwierdzają, że sieć rozwija się i rośnie w siłę” – przekazała sieć wskazując na siedmioprocentowy wzrost obrotu porównywalnego LfL w czwartym kwartale 2024 roku.

– Jesteśmy dumni, że przez cztery kolejne kwartały 2024 roku obroty Lidl Polska nieustannie się rozwijały, a nasz obrót porównywalny LfL stale rósł. Nasze wyniki finansowe potwierdzają, że obrana przez nas strategia oferowania niskich, równych cen i budowania zaufania klientów okazała się skuteczna. Gwarantuję, że w przyszłości nadal będziemy oddani naszym podstawowym wartościom: zadowoleniu klienta, uczciwości i transparentności – mówi Michał Nowaczyk, CFO Lidl Polska zapowiadając, że sieć planuje dalszy rozwój.

Czytaj też:

Lidl testuje innowacyjne rozwiązanie. Wkrótce podobne będą w całej Polsce

200 mln zł na podwyżki dla pracowników Lidla

Efektem rozwoju sieci będą m.in. podwyżki dla pracowników.

„Lidl Polska bierze odpowiedzialność za ludzi, społeczeństwo i środowisko naturalne w swojej bieżącej działalności. Tylko w 2025 roku sieć przeznacza na podwyżki dla pracowników blisko 200 mln zł” – poinformowała spółka.

– Planujemy dalsze inwestycje w pracowników, sklepy i lokalne społeczności. Jestem przekonany, że nasze działania przyniosą kolejne sukcesy sieci Lidl Polska – podsumowuje Nowaczyk.

Czytaj też:

Niemcy zazdroszczą Polsce. Mają apetyty na plan TuskaCzytaj też:

Rossmann nie do pobicia. Tam kupują Polacy