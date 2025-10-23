Bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej? Polacy nie mają wątpliwości

Na biurko prezydenta trafiła petycja w sprawie podniesienia wieku emerytalnego bezdzietnym kobietom.

Anonimowy twórca petycji proponuje stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, rozpoczynając reformę od podniesienia wieku emerytalnego kobiet bezdzietnych do 65. roku życia. – Obecnie kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni, mimo że statystycznie żyją średnio o 7,5 roku dłużej. W przypadku kobiet bezdzietnych brak jest przesłanek społecznych czy biologicznych, które uzasadniałyby wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Ponadto zróżnicowany wiek emerytalny dla poszczególnych płci jest charakterystyczny dla państw poradzieckich (Rosja, Mołdawia, Białoruś) – uzasadnia autor petycji.

Wyższy wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet? Polacy na „nie"

Pomysł ten nie budzi akceptacji Polaków, co pokazuje najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy popiera Pan/Pani propozycję podniesienia wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet?" aż 58,3 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Niespełna 22 proc. respondentów uważa, że bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej, a niemal co piąty badany (19,7 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Propozycja zawarta w petycji nie podoba się aż 68,3 proc. pań biorących udział w sondażu, a jedynie 16 proc. ją popiera. Odsetek głosów na „nie" był wyraźnie niższy wśród panów, ale i tak znacząco przewyższa grupę zwolenników pomysłu (odpowiednio 47,1 i 28,4 proc.).