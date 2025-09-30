Lokaty na nowe środki. Tyle mogą zyskać oszczędzający

Serwis Bankier.pl opublikował ranking lokat z warunkiem wpłaty na nowe środki. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty na nowe środki. Bank Nowy liderem

Liderem rankingu jest NOWYdepozyt 3M ZYSK, lokata kwartalna oferowana przez Bank Nowy. Proponowane oprocentowanie wynosi 4,90 proc. w skali roku. Oferta jest skierowana do osób, które poza wymogiem nowych środków spełnią warunek posiadania rachunku depozytowego. Maksymalna kwota wpłaty to 1 mln zł.

Kolejne miejsca podium okupuje lokata Nest Banku – Nest Lokata Nowe Środki. Drugie miejsce zajmuje oferta na trzy miesiące z oprocentowaniem na poziomie 4,60 proc. rocznie. Na pozycji trzeciej znalazła się natomiast lokata półroczna ze stawką 4,50 proc. w skali roku. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie konta osobistego w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 2 mln zł.

Tuż za podium znalazła się Lokata na Nowe Środki od BOŚ Banku dostępna w bankowości internetowej. Kwartalny depozyt ma stawkę w wysokości 4,35 proc. w skali roku. Dostęp do tej oferty mają posiadacze konta osobistego lub oszczędnościowego. W tym wypadku nie ma górnego limitu wpłat, ale nie wolno wpłacić mniej niż 1000 zł.

Piąte miejsce zajmuje Lokata Mobilna Nowe Środki proponowana przez Santander Consumer Bank ze stawką na poziomie 4,30 proc. rocznie. Taka stawka figuruje na lokacie zarówno na trzy, jak i na cztery miesiące. Co istotne, poza wpłatą na nowe środki, bank nie stosuje innych wymogów umożliwiających skorzystanie z oferty. Maksymalna kwota wpłaty to 400 000 zł.

Na kolejnych miejscach Top 10 rankingu znalazły się lokaty z oprocentowaniem na poziomie 4–4,20 proc. w skali roku.

