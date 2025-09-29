Bankomat wciągnął kartę? To może być pułapka — złodziej potrzebuje tylko papierka

Metoda jest prosta i skuteczna — złodziej wpycha do wnęki bankomatu kawałek papieru (czasem wspomagany naklejką), który blokuje mechanizm wysuwania karty. Po wykonaniu transakcji urządzenie „zjada” plastik, klient widzi tylko komunikat o zatrzymanej karcie i szuka pomocy. Na ekranie lub obudowie bankomatu często znajduje się numer telefonu do serwisu — tyle że nie zawsze należy do uprawnionego serwisanta. Oszust może wcześniej przykleić własną naklejkę z fałszywym numerem.

Atak oszustów

Przebieg ataku zwykle wygląda podobnie. Poszkodowany dzwoni pod podany na maszynie numer i po chwili przyjeżdża „serwisant”. W rzeczywistości to przestępca, który tłumaczy, że karta „utknęła w mechanizmie” i poprosi o dane osobowe oraz PIN — rzekomo potrzebne do odblokowania. Ofiara, przekonana, że współpracuje z pracownikiem pomocy technicznej, zdradza poufne informacje. W efekcie złodziej z dostępem do PIN-u i danych może wykonać szybkie operacje płatnicze i doprowadzić do opróżnienia konta.

Nie każda sytuacja, gdy bankomat nie oddaje karty, to scenariusz oszustwa — bywają prawdziwe awarie. Jednak w przypadku zatrzymania plastiku należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno podawać PIN-u ani innych wrażliwych danych nikomu, kto twierdzi, że przyjechał „pomóc”. Prawdziwy serwisant banku nigdy nie zażąda podania pełnego PIN-u.

Co zrobić?

Jak się zachować? Przede wszystkim zachować spokój i nie wybierać numeru z naklejki, jeżeli można tego uniknąć. Należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem, do którego należy bankomat, korzystając z oficjalnych kanałów kontaktu (strona internetowa banku, aplikacja mobilna, numer z karty). Gdy bankomat nie jest własnością żadnego banku, warto znaleźć numer operatora urządzenia na jego oficjalnej stronie. Jeśli odzyskanie karty nie jest możliwe natychmiast, należy zablokować kartę — większość aplikacji bankowych umożliwia to błyskawicznie. Zablokowana karta staje się bezużyteczna dla osoby, która w międzyczasie uzyskała jej dane.

Podsumowując: gdy bankomat „wciągnie” kartę, miejmy świadomość możliwości oszustwa. Nie dzielmy się PIN-em ani danymi osobowymi z osobami podającymi się za serwisantów. Najszybszą obroną jest kontakt z oficjalnym bankiem i natychmiastowa blokada karty.

Czytaj też:

Ważny komunikat PKO BP. Klientów czekają utrudnieniaCzytaj też:

Szlaban na gotówkę. Bankomaty nie wypłacą więcej niż ustalił bank