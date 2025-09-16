Szlaban na gotówkę. Bankomaty nie wypłacą więcej niż ustalił bank

Choć płatności bezgotówkowe stają się codziennością, bywają sytuacje, gdy potrzebna jest większa suma gotówki. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się bankomat. Jednak dostęp do własnych pieniędzy nie jest nieograniczony – urządzenia mają narzucone limity, które potrafią zaskoczyć.

Względy bezpieczeństwa

Banki tłumaczą ograniczenia względami bezpieczeństwa i zapewnieniem płynności systemów. Limity ustalane są na podstawie analizy zachowań klientów, a także możliwości technicznych samych bankomatów. Standardowo jednorazowa wypłata wynosi od 800 do 1000 zł, ale niektóre banki pozwalają wyjąć nawet 10 tys. zł. W praktyce oznacza to jednak, że większe kwoty uzyskamy tylko w oddziale banku.

Środki na koncie należą do właściciela, lecz nie można wypłacić ich bez ograniczeń. Dzienne limity mieszczą się zazwyczaj w granicach od 2 tys. do 10 tys. zł, przy czym w jednym ruchu bankomat wypłaci maksymalnie 40 banknotów. Jeśli w urządzeniu zabraknie gotówki, transakcja zakończy się niepowodzeniem, nawet jeśli na rachunku są środki.

Na koniec 2024 roku widać było spore różnice między instytucjami. W sieci Euronet jednorazowo można pobrać 800 zł, w Planet Cash do 1000 zł, choć współpraca banku z siecią może pozwolić na więcej. Santander Bank Polska ustalił jednorazowy limit 1000 zł, ale dzienny aż 15 tys. zł. W Pekao wypłata sięga 6 tys. zł, a w przypadku złotych kart nawet 15 tys. zł. PKO BP daje możliwość pobrania do 20 tys. zł dziennie, podobnie jak Millennium, gdzie klient może samodzielnie podnieść limit z podstawowych 2 tys. zł do 20 tys. zł.

Regulacje i możliwości

Różnice wynikają zarówno z regulacji wewnętrznych, jak i z możliwości technicznych bankomatów. W praktyce oznacza to, że przy większych potrzebach finansowych nie wystarczy karta i terminal w galerii handlowej. W takich sytuacjach konieczna będzie wizyta w oddziale i wcześniejsze zgłoszenie wypłaty.

Bankomaty świetnie sprawdzają się w przypadku szybkich i niewielkich wypłat. Jednak gdy chodzi o większe sumy, trzeba liczyć się z ograniczeniami i dodatkowymi formalnościami.

