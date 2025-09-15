Zaskakujące apele banków. Klienci mają gromadzić gotówkę

Europejskie instytucje finansowe coraz częściej ostrzegają swoich klientów przed ryzykiem związanym z funkcjonowaniem systemów bankowych. Bank centralny Holandii oraz szwedzki Riksbank zaleciły, aby obywatele utrzymywali w domu rezerwę gotówkową. Powodem są rosnące zagrożenia i możliwość przerw w działaniu bankowych systemów elektronicznych.

Ile gotówki trzymać?

Holenderski bank centralny określił rekomendowaną kwotę na 200–500 euro, natomiast Riksbank sugeruje około 170 euro na osobę. Według szwedzkich władz taka suma wystarczy, aby pokryć podstawowe wydatki gospodarstwa domowego przez tydzień. Podkreślono jednocześnie, że gotówkę należy przechowywać w sposób bezpieczny, by zminimalizować ryzyko kradzieży. Już wcześniej holenderski minister obrony Ruben Brekelmans wskazywał, że kraj musi przygotować się na wszystkie scenariusze związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji, a posiadanie gotówki w domu jest jednym z elementów bezpieczeństwa.

Choć Narodowy Bank Polski nie wydał podobnych wytycznych, po ostatnim ataku rosyjskich dronów na Polskę odnotowano wzmożone wypłaty gotówki. W Alior Banku potwierdzono, że klienci częściej wypłacali pieniądze, choć wzrost ten był niewielki. – Zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie gotówką, ale nie była to znacząca zmiana. Monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi reagować – poinformował Paweł Bednarz z biura prasowego banku.

Eksperci zwracają uwagę, że trzymanie gotówki w domu może być rozsądnym zabezpieczeniem na wypadek kryzysu. Ppłk Dariusz Paździoch, specjalista ds. survivalu, radzi, by przygotować kwotę odpowiadającą miesięcznym wydatkom gospodarstwa. W praktyce oznacza to od 3 do 6 tys. zł, w zależności od liczby domowników.

Gotówka w plecaku

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także zaleca posiadanie gotówki w plecaku ewakuacyjnym obok podstawowych przedmiotów, takich jak radio na baterie, latarka, dokumenty, woda i jedzenie. Podkreślono jednak, że większe sumy przechowywane w domu niosą ze sobą ryzyko utraty. Dlatego zaleca się korzystanie z sejfów lub dzielenie pieniędzy na mniejsze kwoty i przechowywanie ich w kilku miejscach.

Gotówka, choć coraz rzadziej używana na co dzień, ponownie zyskuje znaczenie jako element bezpieczeństwa w obliczu niepewnej sytuacji międzynarodowej.

