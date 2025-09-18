Ważny komunikat PKO BP. Klientów czekają utrudnienia

– 21 września potrzebujemy czasu na prace w naszych aplikacjach mobilnych oraz serwisach internetowych – poinformowało PKO BP w wydanym w środę komunikacie.

Utrudnienia dla klientów PKO BP

Prace techniczne zaplanowano w godzinach 00:00-13:00. W tym czasie:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

nie zapłacisz w internecie „Płacę z iPKO”.

PKO BP informuje, że wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Bank zaleca, aby w miarę możliwości wszystkich ważnych transakcji dokonać wcześniej.

Cyberatak na PKO BP

W ubiegłym tygodniu PKO BP poinformował, że padł ofiarą cyberataku. Ujawniono dane służbowe pracowników, na szczęście systemy transakcyjne i dane klientów pozostały bezpieczne.

Bank przekazał, że 8 września otrzymał wiadomość od osoby podającej się za „testera”. Nadawca twierdził, że posiada dane kontaktowe pracowników PKO BP. Po weryfikacji bank potwierdził, że faktycznie doszło do naruszenia. Jak podano, luka została szybko zidentyfikowana i usunięta.

PKO BP podkreślił, że incydent nie dotyczył systemów transakcyjnych, dlatego dane klientów banku pozostały w pełni bezpieczne. Nie zostały także ujawnione poufne informacje banku, jego spółek ani wrażliwe dane prywatne pracowników – chodzi wyłącznie o służbowe dane kontaktowe.

Władze banku zapewniają, że wszystkie instytucje nadzorcze i odpowiednie służby zostały poinformowane o zdarzeniu. Równocześnie przekazano komunikat do pracowników, by mieli pełną wiedzę o incydencie i możliwych konsekwencjach

Czytaj też:

Szlaban na gotówkę. Bankomaty nie wypłacą więcej niż ustalił bankCzytaj też:

Cyberatak na PKO BP. Klienci mogą spać spokojnie?