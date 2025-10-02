Polacy o nowym pomyśle resortu pracy. Zastanawiający głos młodych

W połowie września do wykazu prac Rady Ministrów trafił przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy zakładający likwidację bezpłatnych staży. Resort podkreśla, że chodzi o ochronę szczególnie młodych osób przed nadużyciami i wyzyskiem.

Ministerstwo zwraca uwagę, że ze staży korzystają nie tylko ludzie młodzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale też np. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, czy osoby, które muszą się przebranżowić. Zakaz bezpłatnych staży przyniósłby zatem korzyści nie tylko młodym, ale pomógłby też pracownikom, którzy pierwsze kroki na ścieżce zawodowej mają już dawno za sobą.

Propozycja zniesienia bezpłatnych staży budzi odmienne opinie. Krytycznie podchodzi do niej wielu pracodawców, podkreślając, że swoistą zapłatą dla osób będących na stażu jest nauka nowych kompetencji i zdobycie doświadczenia.

– Czy ktoś kiedyś doświadczeniem, wiedzą albo możliwością wpisania sobie czegoś do CV albo portfolio opłacił rachunek za mieszkanie, za prąd, za energię, kupił jedzenie na obiad? – pytała w reakcji na te głosy szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– Za pracę należy się wynagrodzenie. Kiedy słyszę albo czytam takie nagłówki, że pomysł (likwidacji – red.) darmowych staży wprowadza w rozpacz przedsiębiorców, to myślę sobie, czy komunikat o zakończeniu niewolnictwa wprowadzał w rozpacz plantatorów? Pewnie tak. Pewnie każdy wolałby mieć darmową pracę, ale jednak pracownik musi się utrzymać. Musi z czegoś opłacić rachunki, musi za coś kupić jedzenie – przekonywała Dziemianowicz-Bąk w RMF FM.

Połowa Polaków za likwidacją bezpłatnych staży

Co na temat likwidacji bezpłatnych staży sądzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost". Z badania wynika, że propozycję resortu pracy popiera 50,6 proc. ankietowanych, a 17,4 proc. uważa, że bezpłatne staże powinny pozostać. Co trzeci badany (32 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Pomysł zniesienia bezpłatnych staży częściej popierają kobiety – 53,4 proc., wobec 47,4 proc. wśród mężczyzn.